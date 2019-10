Politi jagter en kvinde i Oslo efter ambulancepåkørsel

OSLO:Flere personer - blandt andet et tvillingepar i en barnevogn - blev tirsdag påkørt af en ambulance, der var stjålet i Oslo.

Politiet siger, at en bevæbnet mand kaprede en ambulance i Oslo og blev pågrebet kort efter. Politiet leder efter endnu en gerningsperson - en kvinde, som muligvis er farlig og bevæbnet.

- Vi søger fortsat efter en efterlyst kvinden, som var involveret i kollisionen. hvor en bil landede på taget, siger operationsleder Tor Grøttum til NTB.

- Kvinden har en relation til den pågrebne mand, siger han.

En kvinde med et tvillingpar i barnevogn og et ældre ægtepar blev påkørt eller måtte springe for livet, da den kaprede ambulance kørte mod dem.

Kvinden og tvillingerne på syv måneder blev efterfølgende kørt til et sygehus.

- Ambulancen blev stjålet fra Rosenhoff lidt over kl. 12.30, skriver politiet.

Politiet fik kontrol over ambulancen og en mistænkt klokken 12.45.

- Vi har kontrol med en ambulance, som blev stjålet af en bevæbnet mand. Der blev affyret skud for at standse gerningsmanden. Han er ikke kritisk såret, skrev politiet i et tweet klokken 13.02.

Ifølge Aftenposten skal gerningspersonen være skaldet og iført militærgrønne bukser og camouflagejakke.

– De tre ansatte i ambulancen er fysisk uskadt, men de er stærkt berørt af hændelsen, siger en talsmand for Oslos universitetssygehus, Anders Bayer.

Politiet siger til VG, at der var to personer involveret i tyveriet af ambulancen.

- Vi jagter fortsat en person, oplyser politiet.

På Twitter oplyser politiet, at det søger efter en kvinde, som var involveret, og som sættes i forbindelse med kapringen af ambulancen.

Politiet er på stedet med flere patruljer en politihelikopter er blev indsat.

Ambulancen blev kapret på Åsengata på Torshov.

Flere norske medier skriver, at politiet skød mod dækkene på ambulancen i et forsøg på at stoppe den, da den kørte væk efter at have ramt flere personer.

Et øjenvidne siger til VG, at politiets hundepatrulje og to-tre andre patruljer begyndte at skyde mod ambulancen.

- Folk på stedet dukkede sig ned bag parkerede biler, siger øjenvidnet, som tilføjer, at tre politibiler synes at være blevet totalskadet.

/ritzau/