Medier: Fuglsang undersøgt for dopinglæge-forbindelse

KØBENHAVN:Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) er havnet i en penibel sag.

Ifølge DR og Politiken er Fuglsang i 2019 blevet efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til dopinglægen Michele Ferrari.

Det viser en hemmelig rapport, som Politiken, DR og norske VG er kommet i besiddelse af.

Rapporten tager afsæt i konkrete "efterretninger" om, at den danske stjerne skulle være knyttet til den bandlyste læge Michele Ferrari. Rapporten er dateret til sommeren 2019.

- Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco.

- CADF har stillet efterretninger til rådighed, der tyder på, at Michele Ferrari fortsat er involveret i at dope atleter på Astana Pro Team og menes at have rejst til Monaco og andre lokationer for at møde cykelrytterne, står der i rapporten.

Fuglsang er netop bosat i Monaco.

- Specifikt indikerer efterretninger fra CADF, at Michele Ferrari var til stede ved Vuelta a Catalunya med Astana Pro Team i marts 2019, har base i Lugano (Schweiz), og for nylig har mødtes med Fuglsang og Lutsenko i Nice og/eller Monaco, lyder det videre.

Den italienske læge Michele Ferrari er på livstid udelukket fra at måtte operere i al sport. Det er han, efter at han i 2012 blev afsløret som arkitekten bag den skandaleramte Tour de France-konge Lance Armstrongs omfattende dopingprogram.

Derfor er det nu strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge - det kan give op til to års karantæne.

Hverken Jakob Fuglsang eller Astana-holdet ønsker at kommentere rapporten.

Den Internationale Cykelunion (UCI) skriver i en udtalelse til de tre medier, at unionen ikke har modtaget rapporten fra CADF, men at UCI vil følge sagen tæt og "træffe de nødvendige foranstaltninger i cykelsportens bedste interesse".

Det er ikke første gang, at Astana og Ferrari kobles sammen. I 2014 skrev den italienske avis Gazetta dello Sport, at flere Astana-ansatte havde mødtes med Ferrari under en træningslejr i november 2013 og dokumenterede mødet med billeder af Ferrari og Astana-folk sammen.

Både Ferrari og Astana-boss Alexandre Vinokourov, der selv har en fortid som dopet cykelrytter, benægtede, at der havde fundet møder sted.

Jakob Fuglsang har med stor succes kørt for Astana siden 2013 og været en flittig gæst på podiet i diverse løb.

Han har blandt andet vundet Criterium Dauphine samlet to gange, og sidste år vandt han klassikeren Liege-Bastogne-Liege, mens det også blev til en etapesejr i Vueltaen.

I 2016 vandt han OL-sølv på landevejen i Rio.

/ritzau/