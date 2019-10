Medier: Hollandsk familie levede skjult i kælder i årevis

HAAG:Hollandsk politi har fundet en familie på syv, som har levet i en kælder på en øde beliggende gård, hvor de angiveligt har opholdt sig i årevis.

En mand, der menes at være faren, og seks af hans børn i alderen fra 18 til 25 år er blevet opdaget nær landsbyen Ruinerwold i den nordlige provins Drenthe.

Politiet har anholdt en 58-årig mand på stedet. Det er uklart, hvorvidt det er faren, der er anholdt.

- Jeg har aldrig været ude for noget som dette, siger den lokale borgmester, Roger de Groot.

Politiet undersøgte området, efter at det havde et tip fra nogen, som var bekymret over familiens forhold.

- Politiet fandt de voksne, siger de Groot og tilføjer:

- De levede isoleret. De har boet på stedet i ni år. Flere af børnene er ikke blevet registreret i fødselsregisteret og findes ikke i nogen officielle dokumenter.

Mange spørgsmål omkring familien er stadig uafklarede, og politiet har indledt en efterforskning, hvor "alle scenarier" undersøges.

Den lokale tv-station RTV Drenthe, som var først med historien, siger, at familien havde boet i kælderen i det øde beliggende hus og ventede på "tidens afslutning". Tv-stationen hævder, at nogle af familiens medlemmer ikke "havde nogen idé om, at andre mennesker eksisterede".

Politiet blev sat på sagen, da en 25-årig mand, som skulle være familiens ældste søn, gik ind på et værtshus i en landsby søndag aften.

- Den langhårede, forpjuskede, uvaskede mand i gammelt tøj sagde, at han ikke havde været udenfor i de seneste ni år, siger barindehaveren Chris Westerbeek til RTV Drenthe.

- Han sagde, at han aldrig havde været i skole og virkede meget forvirret. Han sprog var meget barnligt, tilføjer Westerbeek.

Den 25-årige sagde til Westerbeek, at han var løbet væk fra sit hjem og havde brug for hjælp øjeblikkeligt.

- Så jeg ringede til politiet, siger Westerbeek.

Under politiets efterforskning af sagen blev der bag et skab fundet en skjult trappe, som førte ned til en kælder, hvor faren og fem af hans formodede børn opholdt sig.

Børnene havde øjensynligt boet i kælderen og overlevet på grøntsager. De holdt husdyr, som blev passet i en afsidesliggende have, som det var svært at se udefra, rapporterer RTV Drenthe.

/ritzau/AFP