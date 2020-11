Medier: Kollektiv transport i syv nordjyske kommuner lukker

AALBORG:TV2 og B.T. erfarer forud for et pressemøde i Statsministeriet, at regeringen vil lukke for al kollektiv transport i syv nordjyske kommuner.

Det vil gælde kommunerne Jammerbugt, Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Brønderslev.

Regeringen har indkaldt til pressemøde torsdag klokken 18.30 for at fortælle om de skærpede restriktioner, som vil blive indført i de nordjyske kommuner.

Det sker, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation af coronavirus blandt 12 smittede personer i Nordjylland, som har fået smitten overført fra mink.

Den mutation af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod.

TV2 erfarer også, at flere skoleelever vil blive sendt hjem. Elever i 5.-8. klasse skal have fjernundervisning hjemmefra, mens 0.-4. klasse og 9. klasse fortsat kan møde op.

Derudover skal borgerne i de berørte kommuner umiddelbart forvente, at de skærpede restriktioner vil betyde, at de som udgangspunkt skal blive inden for kommunegrænsen de kommende fire uger.

Det har flere borgmestre fra kommunerne fortalt, efter at de har været til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Desuden gør regionen sig klar til at masseteste borgere i 7 ud af regionens 11 kommuner for coronavirus.

Det drejer sig op om mod 280.000 borgere, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en meddelelse på regionens hjemmeside.

/ritzau/