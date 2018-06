Medier: USA vil trække sig fra FN's Menneskerettighedsråd

USA vil tirsdag forlade FN's Menneskerettighedsråd, UNHRC, skriver nyhedsbureauet Reuters samt Bloomberg.

Reuters citerer en unavngiven kilde, mens Bloomberg citerer to unavngivne kilder "med kendskab til sagen".

Ifølge Bloomberg vil USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og FN-ambassadør, Nikki Haley, offentliggøre beslutningen klokken 23 dansk tid.

Det 47-medlemmer store råd med base i Genève blev dannet i 2006. Dengang var USA's daværende FN-ambassadør, John Bolton, imod oprettelsen af rådet. I dag er John Bolton sikkerhedsrådgiver for USA's præsident Donald Trump.

Mandag kom rådet med en bredside mod USA for behandlingen af familier, der illegalt krydser USA's sydgrænse for at søge ophold i USA. Det var specifikt adskillelsen af børn fra deres forældre, som rådet kaldte "samvittighedsløst".

Ifølge Bloomberg var USA's exit fra rådet forventet. Tidligere har FN-ambassadør Nikki Haley kritiseret rådet for at forfølge Israel. Hun har også opfordret til at oprette måder at ekskludere medlemmer, der ikke selv lever op til FN's menneskerettigheder.

/ritzau/