Bandemedlem bandlyst: Må ikke vise sig i by i fire år

ESBJERG: En ung mand har mandag fået forbud mod at opholde sig i Esbjerg by i fire år. Han er med i en lokal kriminel bande og har overtrådt våbenloven og handlet med hash.

Det er første gang, at Retten i Esbjerg har taget den særlige sanktion i brug, oplyser politiet om mandagens dom, som også indebærer, at manden idømmes fængsel i to år.

Den 22-årige er med i den ene af byens to stridende grupperinger, nemlig Kvaglund-gruppen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De fire års bandlysning gælder fra det tidspunkt, hvor han løslades fra afsoning.

Under sagen har anklagemyndigheden bedt om, at opholdsforbuddet skulle gælde hele Esbjerg Kommune - men retten har altså nøjedes med selve byen.

Tidligere har indgrebet været taget i brug i sager ved Retten i Glostrup, og Syd- og Sønderjyllands Politi forventer flere lignende sager, fremgår det af en pressemeddelelse.

Opholdsforbud blev vedtaget af Folketinget i forbindelse med den såkaldte Bandepakke III sidste år.

Hovedpersonen i mandagens sag er blevet dømt for at have solgt mindst 42 kilo hash, ligesom han var i besiddelse af cirka fem kilo. Den illegale forretning skønnes at have givet en fortjeneste på 672.000 kroner, og det beløb er konfiskeret hos den 22-årige.

Desuden har ulovlige våben ikke været ukendt for manden. Peberspray, foldekniv, koben og en skarp patron gøres han også ansvarlig for.

I retten har den 22-årige erkendt de fleste af lovovertrædelserne. Han overvejer nu, om han vil anke dommen.

Personer fra Kvaglund-gruppen og modstanderne i Stengårdsvej-gruppen har haft flere voldelige sammenstød, og kriminaliteten har været så massiv, at politikredsen i perioder har fået assistance fra andre politikredse, oplyser politiet.

