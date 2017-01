PARIS: Håndboldlandsholdets playmaker Morten Olsen er indstillet på, at han ikke skal være med, når Danmark møder Bahrain ved VM onsdag.

Olsen spillede mod Sverige, selv om han fortsat kunne mærke den skade i læggen, som han har kæmpet med de seneste dage, og nu er der lagt op til, at den skal have ro.

- Ja, hvis jeg kan mærke bare en lille smule, så tror jeg, at det ville være smart at se på, om vi kan give den en pause, siger Morten Olsen.

Han var i kapløb med tiden for at blive klar til den vigtige kamp mod svenskerne, og han erkender, at han i visse situationer var hæmmet af den lille forstrækning.

- Jeg mærkede af og til nogle ting, hvor det gav et lille træk i læggen. Bagefter havde jeg lidt sværere ved at løbe ud af banen, når der skulle skiftes ud, siger han.

Playmakeren ramte da heller ikke det høje niveau, han har haft på landsholdet i det seneste halve år.

Han var mand for et par vigtige mål og frispilninger, men havde også en række boldtab.

- Det var op og ned, men det var lidt kendetegnende for holdet, at vi lavede rigtig mange fejl. Det var ikke super godt, siger Morten Olsen.

Bahrain, som Danmark møder onsdag klokken 17.45, er uden point efter tre kampe ved VM.

/ritzau/