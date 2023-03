Megakoncert på vej: Shu-bi-dua bliver hyldet i Aalborg

AALBORG: Vuffelivov, Hvalborg, Sexchikane, Står på en alpetop og Den røde tråd. Få bands har som Shu-bi-dua produceret hits, som alle danskere kan synge med på.

I 2023 er det 50 år siden, orkestret første gang spillede, og det fejres 15. juni med en stor udendørs tv-transmitteret hyldestkoncert på Musikkens Plads på havnefronten i Aalborg.

Det oplyser Musikkens Hus i en pressemeddelelse.

Det er TV 2 Danmark, der sammen med Musikkens Hus står bag fejringen, som får deltagelse af en perlerække af danske artister.

Hver af de deltagende kunstnere vælger et yndlingsnummer og synger sin helt personlige version af et Shu-bi-dua-hit. Flere af de tidligere medlemmer af bandet kommer også på scenen – både for at spille og deltage i festen.

Fra muntert indslag til folkeeje

Det er Hardinger Band, der tæller Michael Hardinger, Jørgen Thorup og Kim Daugaard, der blandt andet kommer til at stå på scenen.

- Det er 50 år siden, Fed Rock og Shu-bi-dua så dagens lys. Michael Bundesen og jeg afleverede demoen til Danmarks Radio, og den 25. marts 1973 brølede den ud over hele landet. To måneder senere indspillede vi Fed Rock, og så mente vi begge, at "det var vel lissom det.", siger Michael Hardinger og fortsætter:

- Og i dag sidder vi her: Et halvt århundrede senere, med ca. 240 Shu-bi-dua sange i rygsækken.

Klar til kæmpe syng-med-fest

- Vi har altid haft mange fans i netop Aalborg og store koncertoplevelser her, så byen har altid haft en speciel plads i vores hjerter. Derfor glæder vi os helt vildt til at møde alle den 15. juni til en kæmpe syng-med fest.

Solisterne til sommerens folkefest vil løbende blive offentliggjort, men allerede nu ligger det fast, at orkestret, der bakker dem op, er det samme, som hver fredag aften står bag solisterne i X Factor på TV 2, nemlig The X Orchestra under ledelse af kapelmester Kim Zorde.

Billetsalget til den store tv-event åbner fredag 24. marts klokken 10 på Musikkenshus.dk og på Ticketmaster.dk. Koncerten finder sted torsdag 15. juni og sendes på TV 2 senere på året.

Hvor: Musikkens Plads – foran Musikkens Hus på havnefronten i Aalborg

Hvornår: Fredag 15. juni 2023