Megaprojekt på Sygehus Nord-grund: Udsigt til uoverskueligt trafikkaos

Af Jørgen Andersen, medlem af borgerbevægelsen mod Egholmforbindelsen

AALBORG:Jeg var (20.4.) til endnu et møde om Sygehus Nord-grunden. Det var By- og Landskabsforvaltningen og Aalborg Kommune, der havde indbudt til et møde på Sygehus Nord, hvor borgerne kunne se nærmere på, og spørge ind til de foreløbige tegninger og tal, der er fremstillet ift. projektet.

Der er meget usikkerhed om, hvornår man kan gå i gang med at bygge på det nye område, hvad det så end bliver for et område.

Supersygehuset lader vente på sig, men som det ser ud nu, er det udflytning i 2026. Herefter nedrivning og byggefase og mulig indflytning i 2033. Det er ca. samme tidspunkt, som den eventuelle Egholm-forbindelse skal være færdig.

Sygehus Nord-projektet ser umiddelbart meget spændende ud med mange gode intentioner og muligheder. Intet er endelig fastlagt, og nu kan borgerne frem til (9.6.) indsende høringssvar på projektet.

Jeg håber meget på, at der bliver indkaldt til et borgermøde efter høringsfasen, hvor Aalborg kommune, de 4 investorer og borgerne kan mødes og komme med mundtlige input, inden byrådet laver en lokalplan for området.

For mig at se vil det være meget vigtigt at få så meget konstruktiv debat og borgerinddragelse som muligt omkring dette megaprojekt. Det vil være politisk demokrati, når det er bedst.

Der er nemlig også flere dilemmaer og problemer knyttet til projektet, som rækker videre end bebyggelsen på selve grunden.

Hvordan vil man f.eks. tackle trafikforholdene!

Jeg havde til mødet 20.4. spurgt By- og Landskabsforvaltningen om foreløbige beregninger på trafikforholdene i Hasseris, Aalborg Vest og Midtbyen, hvis Egholmforbindelsen anlægges.

Man kan jo forudse et helt uoverskueligt trafikkaos med en ny vestlig Egholm-forbindelse, koblet sammen med et megaprojekt på Sygehus Nordgrunden, hvor der kommer til at være et liv af en helt anden størrelsesorden, end vi kender det i dag.

Man har i Sygehus Nordprojektet påtænkt at lukke Reberbansgade for biltrafik, og Kastetvej skal være ensrettet for biltrafik.

Forvaltningen havde til mødet i går medbragt nogen foreløbige beregninger af trafikscenariet med en Egholm-forbindelse, og ifølge beregningerne, vil der på de andre veje i Midtbyen, Vestbyen og Hasseris, skulle transporteres langt over dobbelt så mange biler end tilfældet er i dag.

Min fantasi rækker ikke til at forudse det bilkaos, der vil opstå i Midtbyen, Vestbyen og Hasseris.

Få dog nu pillet den Egholm-forbindelse af dagsordenen. Den er ødelæggende på alle parametre: Klima, miljø, natur, trafik, livskvalitet, støj etc. etc.