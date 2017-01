Opdateret: Fire børn og to voksne fundet døde nær Randers

SKALBORG: Der opstod "Bilka-buler" af den helt store slags, da to biler mandag aften bragede sammen ved Vandmanden tæt på Bilka i Skalborg.

