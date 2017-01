SINNSHEIM: Fodboldklubber plejer gerne at ville starte blødt ud, når de genoptager testkampene efter en længere pause, men sådan bliver det ikke for AaB, der lørdag spiller imod det ubesejrede Bundesligamandskab Hoffenheim.

Det er to mandskaber, der kommer ind til kampen med meget forskellige forudsætninger - mens AaB skal spille den første kamp efter blot en uges træning oven på juleferien, så er tyskerne anderledes kampberedte, da de allerede i næste uge indleder Bundesligaen med en udekamp mod Augsburg lørdag 21. januar.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en meget hård test for os. Hoffenheim er et helt andet sted i deres forberedelser, end vi er på det her tidspunkt. Og især på det fysiske plan, må vi erkende, at de nok er et stort stykke foran os. Så hvis de kommer med alle deres bedste spillere - og det gør de sikkert, fordi det er den sidste og derfor en meget vigtig test for dem - så får vi det meget svært, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

Hoffenheim ligger på en femteplads i den tyske Bundesliga og er ubesejret i sæsonens 16 kampe efter seks sejre og hele 10 uafgjorte. I søndags vandt de deres seneste testkamp med 2-1 over Groningen.

- Vi skal ikke frygte noget. Det gør jeg aldrig, og det skal spillerne heller ikke. Det kan meget vel være, at vi ender med at tabe den kamp, men der vil alligevel altid være noget, vi kan tage med. Der vil være nogle spilsituationer, vi kan lære noget af. Og så bliver det generelt bare en rigtig spændende og god test for os imod en rigtig god modstander. Vi vil være bagefter fysisk, men det betyder jo så også, at vi ikke kommer til at spille nogen spillere i 90 minutter, siger han.