FREDERIKSHAVN: Vendsyssel Håndbold rykkede et point fri af kvalifikationsplaceringerne, da holdet søndag vandt den vigtige kamp på hjemmebane mod VSH. SLutcifrene blev på hele 32-27, efter holdet var bagud med 14-12 ved pausen.

En strategi med højt tempo hele kampen igennem gav pote i anden halvleg, hvor modstanderne blev kørt trætte.

- På den måde formede kampen sig meget, som jeg havde regnet med. Vi havde kalkuleret med, at vi ikke kunne trække fra før pausen, hvor vi så var bagud med to mål. Men vi holdt tempoet i spillet, og det er jo ikke mange gange i denne sæson, at vi har lavet 32 mål, siger træner Morten Arvidsson.

- Samtidig giver det et plus, at vi vinder med fem, mens vi tabte med tre derovre. Det er en meget tæt række, så de indbyrdes scorer er meget vigtige, siger han.