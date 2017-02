NØRRE LYNDELSE: Ejeren af et fynsk autoværksted kan efter en længere tvist ved domstolene glæde sig over, at han hverken skal skifte stempel, skilte eller rette på sin hjemmeside.

Mekanikeren har fået rettens ord for, at han kan beholde værkstedsnavnet Bramstrup, som også er navnet på et nærliggende gods.

Godsejer Niels Langkilde på Bramstrup, der ligger ved Nørre Lyndelse ti kilometer syd for Odense, havde klaget over, at autoværkstedet anvendte samme navn som godset.

Men det må autoværkstedet gerne, slår Højesteret fast i en dom onsdag.

Værkstedet, der har adresse på Bramstrupvej, ligger en kilometer fra godset. Mekanikeren vandt først i byretten, men han tabte siden i Østre Landsret.

I landsretten blev lagt til grund, at der ikke længere eksisterer en by ved navn Bramstrup på egnen.

Højesteret lagde til grund for dommen, at der indtil 1600-tallet lå en landsby, der hed Bramstrup, og den havde godset taget navn efter.

Bramstrup er fortsat anført som supplerende bynavn i Bygnings- og Boligregistret, i tingbogen og i VejviserFyn for Bramstrupvej, hvor autoværkstedet ligger.

Navnet står også på de sundhedskort og valgkort, som autoværkstedets ejer får tilsendt.

På det grundlag har Højesteret sagt, at Bramstrup ikke kun anvendes som navn på godset. Og Bramstrup er ikke et særegent navn på hans ejendom.

/ritzau/