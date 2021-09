Mellem Lodberg og Løgstør: Kvinders litteratur og kunst i Limfjordslandet

SDR. YDBY: Limfjordsegnens forfattere har tidligere fået deres biografi med ”Digtere omkring Limfjorden” fra 2002. Og kunstnere i bred forstand fra samme område har Hans Edvard Nørregaard-Nielsen omtalt i sit tobindsværk om Limfjorden.

Men i begge værker er de kvindelige kunstnere kun meget sparsomt omtalt. Det er der nu rådet bod på med en ny vejviser til litteratur og billedkunst, som sætter fokus på det køn, der tidligere er blevet overset. Samtidig har forfatterne, Karen Klitgaard Povlsen og Susanne V. Knudsen, valgt at koncentrere sig om den vestlige del af Limfjordslandet med deres guide, ”Mellem Lodbjerg og Løgstør - Litterær vejviser til kvinders kunst”.

- Det er mændene, som Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg, der bliver nævnt hver gang. Der er jo ikke noget ondt i det. Men man kan undre sig over, at kvinderne skal udraderes, for der er faktisk kvindelige forfattere med kvalitet, fortæller Susanne V. Knudsen.

Hun, der selv er vokset op i Villerup mellem Bedsted og Vestervig, trak sig i 2014 tilbage efter en karriere som forsker og underviser i nordisk litteratur på danske og norske universiteter - senest med et professorat i Tønsberg i Norge.

Nu bor Susanne V. Knudsen, sammen med sin mand Paul Wulff, i Sdr. Ydby, hvor hun fra sit arbejdsværelse har udsigt over Skibsted Fjord, en af Limfjordens sidefjorde. Inden den nye guidebog har hun her bl. a. skrevet en stor biografi over forfatterparret Ester Nagel og Halfdan Rasmussen.

Susanne V. Knudsen i sit arbejdsværelse i Sdr. Ydby. Foto: Bo Lehm

To af Limfjordslandets kvindelige forfattere, Marie Bregendahl og Thit Jensen, er nævnt i Knud Sørensens ”Digtere omkring Limfjorden”, men uden nogen nærmere omtale. Susanne V. Knudsen har talt med Knud Sørensen i forbindelse med arbejdet med ”Mellem Lodbjerg og Løgstør”.

- Og han er helt enig i, at de to fortjener bedre, siger hun.

I den nye guide optræder Marie Bregendahl og Thit Jensen blandt ikke færre end 41 kvindelige forfattere. Især Thit Jensen er omtalt mange steder i bogen, for selv om hun stod i skyggen af sin bror, nobelpristageren Johannes V. Jensen, så fyldte hun meget i sin samtid.

- Hun var over det hele, fortæller Susanne V. Knudsen.

Over det hele har hun og hendes medforfatter så at sige også været. Sammen og hver for sig har de kørt i bil, cyklet og vandret rundt til alle de lokaliteter, som omtales i guidebogen. Susanne V. Knudsen primært i Thy og på Mors, mens Karen Klitgaard Povlsen - der har boet på Fur, men nu er flyttet fra egnen - tog sig af den østlige del af bogens område.

Ud over de 41 forfattere er et halvt hundrede billedkunstnerne med i bogen. Alle optræder med udgangspunkt i de steder, hvor de har boet og arbejdet, og for billedkunstnernes vedkommende er der ofte henvisning til museer og udstillingssteder, hvor man som turist kan opleve nogle af deres værker. Som Susanne Tvermoes, hvis kunst kan ses hjemme i hendes og ægtefællen Gunnar Iversens Lunaria Danas Have i det sydligste Thy.

Susanne V. Knudsen sammen med Susanne Tvermoes, en af de kvindelige billedkunstnere, som er medi guidebogen. Foto: Bo Lehm

Bregendahl og Bjergby

Hvad forfatterne angår, er det i sagens natur en anderledes udfordring at lave guide til deres steder. Men hvis man ikke har læst for eksempel Marie Bregendahls skildringer af landskabet omkring hendes barndomshjem Bregendal ved Fly syd for Skive, så bliver man hjulpet på vej i ”Mellem Lodbjerg og Løgstør”, der omtaler forfatterens ”beske fortællinger” om Sødalsfolket - fattige husmænd, som Marie Bregendahl har kendt fra sin opvækst sidst i 1800-tallet.

En anden kvindelig digter, som også tog navn efter sin hjemstavn, er Nicoline Bjergby (1870-1942), der voksede op i Alsted og Bjergby på Mors. Navnet siger nok de færreste ret meget i dag.

- Men hun er en god forfatter. Hun har skrevet nogle rigtig fine romaner, som også er genoptrykt og kan lånes på biblioteket. Nogle af dem kan også købes stadigvæk, siger Susanne V. Knudsen.

Det er dog ikke kun afdøde digtere og kunstnere, der er med i bogen. Den rummer også nogle særdeles nulevende som Kristine Frøkjær fra Hurup og børnebogsforfatteren Mette Hegnhøj, der bor i Sønderhå, men optræder i kapitlet om Thisted, fordi skulpturen Thistedpigen spiller en rolle i en af Mette Hegnhøjs bøger.

”Mellem Lodbjerg og Løgstør” er udkommet på forlaget Klitgaard.