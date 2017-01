HUNE: I Hune Sogn i Jammerbugt Kommune både undrer og frustrerer en regning, der for nylig landede på menighedsrådsformandens bord. Menighedsrådet skal nemlig betale 37.000 kroner for, at et aarhusiansk arkitektfirma har udarbejdet en rapport om en række granitkvadre i sognets middelalderkirke, der skal repareres.

Menighedsrådene skal på grund af regler fra Kirkeministeriet inddrage og af den lokale kasse betale for forskellige konsulenter, når der skal foretages større renoveringsopgaver i folkekirken. Og når kirken er mere end 100 år gammel, som Hune Kirke, skal Nationalmuseet også inddrages. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Halv pris hos den lokale murer

Men det er menighedsrådsformand Erik Normann Sørensen træt af. Særligt i en tid, hvor menighedsrådene kritiseres for at ødsle med pengene i stedet for at sænke kirkeskatten.

- Hele humlen er, at vi får udleveret nogle eksperter, der skal foretage sig et eller andet, fordi der skal varetages visse hensyn, samtidig med at vi får at vide, at vi skal spare og være forsigtige. Vi er forsigtige og passer på vores gamle kirke, men vi kunne altså også holde noget af en juletræsfest for børnene for den regning på 37.000 kroner. Og jeg vil anslå, at et lokalt murerfirma i løbet af en uge eller 14 dage kunne have foretaget en vurdering og udbedring af skaden og det til den halve pris, siger Erik Normann Sørensen til Kristeligt Dagblad.

Skal bruges efter behov

Hans formand i Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, er godt klar over, at konsulentbrugen til tider irriterer sognene, og derfor vil han have bistanden fra eksperterne undersøgt.

- Man skal huske, at konsulenterne som udgangspunkt tjener et godt formål, og på en række områder er det relevant at fundere menighedsrådenes beslutninger på faglig viden fra eksempelvis konsulenter. Men konsulenter skal bruges der, hvor der er behov for det. Ikke bare fordi de kan. Derfor skal vi have talt med Kirkeministeriet om nogle nye modeller for, hvornår der skal bruges konsulenter i forskellige sager, siger Søren Abildgaard til Kristeligt Dagblad.

Noget tyder da også på, at der er en stigende konsulentbrug i folkekirken. Tal fra Kirkeministeriet viser, at udgifterne til konsulenter er steget hvert år siden 2011. I 2011 brugte folkekirken 53 millioner kroner på konsulentydelser, og i 2015 var det tal steget til 86 millioner kroner.