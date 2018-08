Meningsløst hærværk: Fire busser smadret

AALBORG: Busselskabet Thinggaard Express er blevet ramt af hærværk, som umiddelbart virker ganske meningsløst.

I tidsrummet mellem klokken 20 torsdag og fredag klokken 8 fik fire af selskabets busser smadret forruder og alle forlygter. Muligvis med en hammer eller lignende.

Det skete, mens de stod parkeret på adressen Jyllandsgade 4 i bunden af Kennedy Arkaden i Aalborg - under broen ind mod shoppingcentret.

Indehaver Mattias Thomsen er dybt forundret over hærværket:

- Vi kan ikke finde ud af, hvorfor de har gjort det. Og der er nok heller ingen grund til det. Det virker bare underligt, for de har kun slået en gang på hver forrude af busserne. Det virker da underligt, synes vi. Hvorfor er man ikke bare gået amok i stedet for? spørger Mattias Thomsen.

Han vurderer, at skaderne løber op i 100.000 kroner. Alle busser skal have skiftet forruder og lygteglas, og de er blevet kørt på værksted.

Nu har Thinggaard Express udlovet en dusør på 10.000 kroner til den, der kommer med oplysninger, som fører frem til gerningsmanden - eller gerningsmændene, for det vides ikke, om der har været flere om hærværket.

- Vi håber bare, at der er nogle vidner, som har set andre noget, der kan føre til en opklaring.

For Thinggaard Express er det første gang, selskabet bliver udsat for hærværk på denne måde. Tidligere er der begået hærværk på busser, der holdt ved Kennedy Arkaden, men her har Thinggaard Express været forskånet.

Sagen er anmeldt til Nordjyllands Politi, som kan kontaktes på telefon 114.

Privatfoto