Menneskemængde dræber to mistænkte vampyrer i Malawi

124 personer er blevet anholdt i Malawi, efter at en gruppe selvtægtsmænd har dræbt to mænd, som var anklaget for at være vampyrer.

- En person blev dræbt, og en anden stenet til døde af vrede folkemængder i hændelser, der fandt sted torsdag, fordi de var mistænkt for at være vampyrer, siger Ramsy Mushani, der er talsmand for politiet.

De dræbte havde angiveligt forsøgt at skaffe blod fra mennesker, som skulle bruges til voodooritualer.

Vampyrrygter har siden september bredt sig over den sydlige del af Malawi, hvor tro på heksekunst er udbredt.

De stammer angiveligt fra nabolandet Mozambique og har ifølge FN spredt sig til distrikterne Mulanje og Phalombe.

De seneste drab fandt sted lidt uden for Blantyre, der er landets handelshovedstad. Vrede grupper stødte sammen med politiet og blokerede flere hovedveje for at protestere mod den påståede vampyrtrussel.

I alt har ni mistet livet i løbet af den seneste måned.

Og urolighederne har blandt andet tvunget myndighederne i det østafrikanske land til at indføre udgangsforbud om natten.

FN, som hjælper med nødhjælp og landbrugsprogrammer, har trukket medarbejdere ud af nogle områder af hensyn til deres sikkerhed.

Tidligere på måneden slog FN i en rapport fast, at situationen i de berørte områder er ustabil.

I sidste uge svor den malawiske præsident, Peter Mutharika, at undersøge drabene og vampyrrygterne.

