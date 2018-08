Menneskemylder til Kulturmødet på Mors

NYKØBING: Kulturpladsen på Gasværksvej var godt fyldt op, da årets kulturmøde blev erklæret for åbent med fællessang og taler. I år blev åbningen holdt udenfor for at flere kunne være med.

Forude venter nu deltagere og besøgende 48 timer fyldt med kunst i mange former. Clement Kjærsgaard bød velkommen, mens Morsø Kommunes Hans Ejner Bertelsen (V) og kulturminister Mette Bock (LA) var blandt dagens talere.

Kulturmødet på Mors blev holdt første gang i 2012. Sidste besøgte ca. 20.000 eventen.