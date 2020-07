35 elever sendes nu videre efter det første år med FGU

THY-MORS-JAMMERBUGT:Efter gennemgang af den forberedende grunduddannelse (FGU) kan FGU Nordvest her til sommerferien sende 29 elever videre til ungdomsuddannelser og seks elever videre i beskæftigelse.

På hjemmesiden beskrives uddannelsen således: ”FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der drømmer om at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job, men som stadig har brug for at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt.” FGU Nordvest dækker kommunerne Jammerbugt, Morsø og Thisted, og der er etableret skoler i alle tre kommuner.

I en pressemeddelelse hedder det, at det første skoleår med den ny FGU-uddannelse netop er afsluttet, og hos FGU Nordvest er man stolte over og glade for, hvor godt det lokale FGU-tilbud er kommet fra start. Selv ikke coronakrisen - som medførte, at den normale undervisning for en periode måtte erstattes med onlineundervisning samt nødskole for de elever, som ikke kunne trives med digital undervisning alene - har skabt slinger i valsen. Det har blot været en udfordring, der skulle håndteres:

- Når vi skal gøre status over det første skoleår, synes jeg, at der er al mulig grund til at være stolte. Vi er lykkedes med at få løftet og klargjort en stor flok elever til videreuddannelse eller job. Der ligger en klar målsætning for den enkelte elevs udvikling, når de starter her og på baggrund af den målsætning, sammensætter vi så præcist det forløb, der giver mest mening for den enkelte i forhold til, hvor vedkommende er, og hvor vi skal nå hen. Og dét synes jeg - sagt i al beskedenhed - at vi har været virkelig dygtige til, lyder det fra direktør Ann Hvid Skouboe fra FGU Nordvest.

Sigurd Bendix har netop afsluttet et halvt år på FGU Nordvest, efter at han var droppet ud af gymnasiet. På det faglige plan var han rigtig godt kørende, men der var rum for forbedring på parametre som mødestabilitet og struktur i skolegangen.

- Inden jeg startede i gymnasiet havde jeg været ude at arbejde i et halvt år, og det gjorde, at jeg kom lidt ud af rytmen med at gå i skole. Det blev en udfordring for mig at møde til tiden og få lavet mit skolearbejde - jeg manglede motivationen. Så jeg valgte at stoppe på gymnasiet og tage et halvt år på FGU. På gymnasiet var det ens eget problem, hvis man ikke mødte op og ikke fik lavet sine afleveringer, men på FGU følger de op på det. Jeg har fået motivationen tilbage, så nu er jeg helt klar til at klø på, når jeg efter sommerferien starter på handelsgymnasiet, siger Sigurd Bendix i pressemeddelelsen.

W

fgunordvest.dk