Årets Iværksætter 2020 i Jammerbugt er fundet

JAMMERBUGT:For 11. år i træk har Erhvervsforeningen Jammerbugt uddelt ”Årets Iværksætterpris” i samarbejde med Vækst Jammerbugt. I år så selve kåringen dog en smule anderledes ud - på grund af corona blev den afholdt virtuelt.

Brian Bertelsen, der er formand for Erhvervsforeningen Jammerbugt, holdt en tale for de tre virksomheder, der var indstillet til prisen:

- Fælles for alle tre nominerede er deres stærke forretningside, gode resultater og et stort udviklingspotentiale, fortæller Brian Bertelsen.

De tre nominerede til ”Årets Iværksætter 2020” var Thorup Strand Fiskehus, GO!Communication og LBS Staal A/S, hvor sidstnævnte løb med prisen, der består af et pengebeløb på 5000 kr. samt et flot diplom.

LBS Staal A/S, der er placeret i Pandrup er startet af Lasse Have Nielsen og Preben Laustsen, der begge oprindelig er uddannede smede. Navnet ”LBS” dækker over virksomhedens kerneopgaver, nemlig laserskæring, bukning og svejsning.

- LBS Staal har formået at vireudvikle virksomheden. De arbejder med en udpræget dialogbasere kundetilgang, og så har de næsten firedoblet deres mandskab, som i 2017 startede på fire, begrunder dommerpanelet om valget.

Virksomheden er nomineret for andet år i træk, og nu kan den endelig kalde sig ”Årets Iværksætter”.

- Tusind tak, lyder de fra Lasse Have Nielsen og Preben Laustsen fra LBS Staal A/S. De deltagende i det virtuelle møde klappede hjemme fra stuen ad de dygtige iværksættere, der var indstillet til prisen - og ikke mindst ad vinderne.

- Vi kunne ikke have gjort det uden vores dygtige medarbejdere, siger Lasse Have Nielsen og Preben Laustsen.

Opdateret 25. november 2020kl. 15.55: Navnet på formanden for Erhvervsforeningen Jammerbugt er rettet. red.