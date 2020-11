SVANKJÆR:Gudstjenesten i Hvidbjerg Vesten Å Kirke i Svankjær søndag 29. november bliver en afskedsgudstjeneste for og med Bart vanden Auwele, som har været sognepræst i de tre klitsogne Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg de seneste ni år, efter at han i godt to år var sognepræst i Vestervig og Agger.

Bart vanden Auwele fortæller, at han 1. november startede i et halvtidsjob som sognepræst i Haslund og Ølst lige syd for Randers, hvor hans kone Louise Raahede så har den anden halvdel af stillingen. Det er en løsning, som passer godt ind i familiens liv.

Søndagens gudstjeneste er samtidig første søndag i advent, og dermed markeres ikke bare starten på et nyt kirkeår, men også at det ny menighedsråd tiltræder efter valget i efteråret.

Videre oplyser afgående menighedsrådsformand Ulla Hilligsøe og Bart vanden Auwele, at Per Mikkelsen, der er tidligere sognepræst på Venø, og som i øvrigt tidligere har haft sommerhus i klitsognene, tiltræder som vikar i embedet pr. 1. januar.