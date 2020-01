Cantona i Sæby er årets iværksætter

Læs Nordjyskes portræt af prisvinderen i avisen og på nordjyske Plus

FREDERIKSHAVN:Årets iværksætterpris gik til Morten Stausgaard fra Sæby, der står bag både Cantona System A/S – et patentanmeldt byggesystem, Cantona House A/S - der laver nøglefærdige huse, og Cantona Montage A/S - der opfører råhuse med Cantona systemet. Baseret på 20 års erfaring i byggebranchen har Morten Stausgaard udviklet Cantona System, som består af de bærende byggeelementer Cantona Wall, Cantona Roof og Cantona Rewall. De består af uorganiske materialer, som er pladsbesparende, vedligeholdelsesfri, brandsikre og uimodtagelige for fugt. Cantona Wall er bygget op omkring det bæredygtige PIR+-isolering med en så høj isoleringsevne, at vægelementet er markant tyndere end traditionelle konstruktioner. Det giver 20 kvadratmeter ekstra plads i et 200 kvm hus.

- Det er da skønt at få den anerkendelse. Det er godt nok mig, der får prisen personligt, men mine medarbejdere har også fortjent det. Selvom jeg har født selskaberne og koncepterne, er det dem, der udfører det i hverdagen, siger Morten Stausgaard.

Virksomhederne i Cantona Gruppen er vokset eksplosivt siden 2014 og skaber i dag godt 40 lokale arbejdspladser. I 2020 er der fokus på at få synliggjort de mange bæredygtige kvaliteter ved Cantona System og de ekstra kvadratmeter bolig. I alt har Cantona Gruppen 150 boliger i pipeline i 2020 – heraf 40 nøglefærdige huse, mens resten er opførsel af færdige råhuse.

Udover kåringen af de to vindere, blev der for første gang også uddelt Roblon Fondens Uddannelsespris til fire lokale studerende, der hver fik overrakt 25.000 kroner af Nina Schou fra Roblon Fonden. Årets indlægsholder var den verdensanerkendte robotforsker – og frederikshavner Henrik Iskov Christensen. Det musiske indslag blev leveret af sanger og sangskriver Michael Møller, der stammer fra Sæby.