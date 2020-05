Corona-energi: Sumanan går for penge

AALBORG:Rundt og rundt og frem og tilbage.

Skulle du støde på Sumanan Sriskandarajah i Aalborgs gader, så stik ham en thumbs up.

Den unge aalborgenser får nemlig i disse uger i sjælden grad slidt på både ben og fødder.

- Det er ret overvældende, og jeg overlever på ren viljestyrke lige nu, siger han med latter i stemmen.

For et par uger siden fik Sumanan Sriskandarajah en ide, som lige nu fylder en stor del af hans vågne timer.

- Det kom en sen aften ud af ren frustration. Jeg kunne se hele min sommer forsvinde i det her corona-noget. Alt det, jeg brænder for, er aflyst, og jeg følte mig rastløs og ked af det, siger han og tilføjer, at da han ved et tilfælde faldt over indsamlings-hjemmesiden Better Now tog ideen form.

Han skulle gå - for penge.

Stafet for livet, Grøn Koncert, Gestus Nord og mange andre - listen over arrangementer som Sumanan Sriskandarajah arbejder frivilligt for er normalt lang. I år har han lavet sit eget indsamlingsprojekt. Arkivfoto: Teis Markfoged

Frivilligt arbejde fylder

Sumanan Sriskandarajah har derfor lavet projektet ”Der skal være plads til alle” og oprettet en Facebookside, hvor man kan følge med.

For hver gang en donerer 50 kroner, går den unge aalborgenser nu 1000 skridt. Pengene går til Muskelsvindfonden, for netop deres arbejde står ham nær.

De seneste mange somre har den unge aalborgenser nemlig brugt stort set al sin tid på at være frivillige til en række arrangementer som karneval, Stafet for livet og Grøn Koncert-karavanen og sidstnævnte er synonym med netop Muskelsvindfonden.

- Fonden og Grøn betyder rigtig meget for mig. Den er nærmest mit liv. Muskelsvindfonden står for den udvikling, jeg har gennemgået fra at være en ung usikker mand til at være den, jeg er i dag, forklarer han.

Også op til karneval er han normalt i gang med at stille op. Arkivfoto: Teis Markfoged

Havregryn og stædighed

Indsamlingen går over al forventning.

Hans foreløbige mål er at samle 5000 kroner sammen, men på bare fem dage er han nået over halvvejs.

Sumanan Sriskandarajah regner med at justere målet undervejs, for på grund af coronaen ligger meget stille, og han har derfor al den tid i verden, han kan bruge.

- Det er så nemt at blive liggende på sofaen og græde over alt det, der ikke sker denne sommer. Men nu føler jeg, jeg gør noget, siger han.

Og så er der lige det med gåturene.

For da de første 2500 kroner var i hus, snørede han skoene og begyndte at gå.

- Det var på to kopper kaffe og en skål havregryn, og så ellers ren stædighed. Mine forældre troede, jeg bare var ude at gå en tur, men det tog mig det meste af otte timer at gå de 50.000 skridt, ler han.

Siden har han taget ”sine skridt” i mindre bidder.

- Men jeg kan da godt mærke mine ben. Til gengæld er noget af rastløsheden væk, og jeg kommer ud og mærker mig selv og foråret. Jeg får gjort noget - også for andre, fastslår han.

Bidragene kommer fra alle mulige forskellige. Nogle af dem, der smider en 50’er kender han fra det frivillige arbejde, andre kender han slet ikke. Men det betyder ingenting, for det vigtigste er, at de er med.

Sumanan Sriskandarajah håber, at hans initiativ kan inspirere andre til selv at komme i gang. For mange foreninger står uden de bidrag, de ellers ville få ind hen over sommeren.

- Det er jo ret simpelt, det jeg gør. Men det hjælper, og det er superfedt at se, hvordan andre er med på den. Det er faktisk en af mine bedre ideer, siger han.