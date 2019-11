Det startede som et fritidsjob for Wenja og Jimmi: Nu har de ti ansatte

AALBORG:Egentlig skulle de bare have et studiejob.

Et job, der kunne give dem penge nok til, at de frem til sommerferien kunne koncentrere sig om deres krævende studier.

Men den slags hænger ikke på træerne i Aalborg.

- Og så måtte vi jo skabe dem selv, fortæller Wenja Heijkoop.

Sammen med Jimmi Hjulmand Sørensen åbnede hun for tre år siden Studenterbiksen, der et par måneder op til jul sælger, hvad de kalder, byens bedste brændte mandler.

Men det, der bare skulle være et job til dem selv, er i år vokset til så mange, at parret de kommende måneder skaber arbejde til yderligere 10 studerende i byen.

- Det, synes vi, faktisk selv er lidt sejt, forklarer hun med smil i stemmen.

Studenterbiksen har netop taget hul på en ny sæson med brændte mandler i midtbyen - i år bliver godterne solgt fra små hytter. Foto: Bo Lehm

Skabe noget - og tjene penge

Parret, der bor i det østlige Aalborg, læser begge medicin.

I det hele taget har de gjort mange ting parallelt de senere år.

De mødte oprindelig hinanden, da de var soldater. Skiftede begge til civile job, men mødtes tilfældigt igen, da de skulle igennem HF for at læse medicin. Undervejs blev de kærester, men opdagede også, at de manglede en fælles hobby udover bøgerne og et studiejob, der kunne forsøde den lange tilværelse som studerende.

- Vi ender med at skulle være på SU i ni år inklusive vores HF, og vi kom begge fra gode job, så det var en omvæltning, fortæller Wenja Heijkoop.

Tankerne blev til Studenterbiksen, som har som koncept, at den skal skabe arbejde til studerende.

- Det var en mulighed for at skabe noget og samtidig tjene nogle penge, fastslår hun og kalder det perfekt for dem, at sæsonen for brændte mandler går frem til 23. december, hvilket lige nøjagtig betyder, at de kan nå at læse til eksamen i januar.

Parret har begge hænderne skruet rigtigt på, derfor har de selvfølgelig også selv bygget julehytterne. Foto: Bo Lehm

Udvider med nyt marked

Studenterbiksen, der blandt andet holder til ved indgangen til Friis på Gabels Torv, har netop taget hul på en ny mandelsæson.

I år er det med en større udvidelse, for der er også en bod ved Bredegade Torv og samtidig er mandelgryderne rykket under tag i nogle små træhytter, de selv har bygget.

- Vi har været så heldige, at boghandlen på torvet meget gerne ville have os til at stå udenfor, og at de har talt varmt for os overfor kommunen, siger hun.

Men parret har også kastet sig ud i et helt nyt eventyr, der betyder, at de fremover også sælger juletræer.

De har tidligere år hjulpet juletræssælgeren, der stod på Gabels Torv, og da han skulle flytte fra byen, spurgte han, om de mon ville overtage salget. Samtidig manglede cityforeningen en juletræssælger til julemarkedet på Gammeltorv.

- Og så har vi kastet os ud i det hele. Vi har ingen erfaring med juletræer, men vi har besøgt den plantage i Sønderjylland, hvor træerne kommer fra og fået undervisning i drift, så vi føler os rimelig godt klædt på, siger Wenja Heijkoop.

Juleboderne passer perfekt ind i parrets studieliv - sæsonen er overstået, netop som de skal læse til eksamen. Foto: Bo Lehm

Ikke længere hænder nok

De har taget SU-lån for at investere ekstra penge i Studenterbiksen i år, for det, der begyndte som et studiejob til dem selv, er nu ved at udvikle sig til en regulær virksomhed.

De tidligere år har de selv haft stort set alle vagter i mandelboderne, men med fire forretninger forskellige steder i byen, har de ikke længere hænder nok.

Derfor har de hen over efteråret søgt efter andre studerende, der manglede et job.

- Vi blev lidt forbavsede, da vi holdt samtaler og hørte, hvor få penge folk gik for rundt omkring, fortæller hun.

Derfor besluttede parret, at hos dem skulle der være en ordentlig løn, feriepenge og i det hele taget ordnede forhold.

- Det skal være sådan, at hvis de ansatte har lange arme af at røre i mandelgryderne og sikrer en høj omsætning, så skal de også kunne mærke det på bankbogen, fastslår Wenja Heijkoop.

Selv regner parret med - udover administrationen af de fire boder - også at skulle have vagter i weekenderne, for at have føling med, hvad der foregår.

De har fortsat fire år tilbage af medicinstudierne, men alligevel har de gjort sig tanker om deres forretning på lidt længere sigt, for så længe konceptet med at skaffe job til studerende holder, så længe bliver de ved.

- For selv om det med at drive virksomhed i begyndelsen var for at tjene penge til os selv, så synes vi, det er vigtigt at have hjertet med i det, vi laver, siger hun.