Ensomhed skal forebygges: Sind-huset står klar med hjælp

NYKØBING:- Der er et godt ordsprog, der hedder ”ensomhed er den tungeste byrde at bære alene”.

Sådan siger Betina Pedersen, leder af Sind-huset i Nykøbing, i forbindelse med det initiativ, som hun opfordrer folk til at gøre brug af.

Sidder man og mangler en at snakke med, kan man ringe til Sind-huset i Nykøbing på telefonnummeret 61337418. Her vil der blive aftalt en-to opkald i løbet af ugen fra enten en frivillig eller en ansat fra Sind-huset i Nykøbing.

- Der sidder simpelthen nogen rundt omkring, som er alene. Ensomhed er Sind også begyndt at arbejde med, for det kan udvikle sig i den forkerte retning, så det er med at tage det i optrækket, siger Betina Pedersen.

Hun forklarer, at det er helt almindelige hverdagsting, man kan snakke om i telefonen.

- Det kan være om vind, vejr og mad. Det kan være at høre til, hvordan vedkommende har det i dag, hvad man skal have til aftensmad, eller om man får lavet noget mad. Der kan være en tryghed i, at der er nogen, der ringer og spørger, om man er okay.

- Det kan også være, vi opfordrer til at komme ud og få lidt frisk luft, når solen er fremme. Jeg ved, at mange ikke tør gå ud lige nu, men det er godt for sjælen at komme udenfor, siger Betina Pedersen.

Holder stadig åbent

Sind-huset i Nykøbing er et socialt værested for psykisk sårbare og deres pårørende, men Betina Pedersen understreger, at man ikke behøver at have en sindslidelse for at være en af dem, som kan modtage et par ugentlige opkald.

- Det betyder ikke, at man ikke er velkommen til at komme og få en kop kaffe, når vi engang åbner på normal vis igen, for ensomhed skal virkelig forebygges, siger hun.

Fordi Sind-huset i Nykøbing er et socialt værested, må det trods nedlukningen have lov at holde åbent, dog kun med højst 12 personer i caféen ad gangen.

- Vi har åbent i hverdagen, og jeg synes, at folk er gode til at fordele sig, så vi ikke når op på de 12 personer. Alting er jo lukket ned, og brugerne møder ikke andre, så der kommer nogen her hver dag. Jeg har også opfordret til, at vi, der kommer her, er hinandens ”bobel”. Jeg tager ikke rundt til en masse steder i weekender og om aftenen, og det gør brugerne heller ikke. Der er virkelig behov for os i øjeblikket, siger Betina Pedersen.

- Det betyder alt

En af dem, der er glad for at kunne komme i Sind-huset trods corona-nedlukningen, er Mette Kirketerp-Møller, 57 år.

- Det betyder alt at kunne komme her. Hvis her ikke var åbent, hvor skulle vi så gå hen? Så ville man sidde fuldstændig alene. Det er jo et netværk her, og det er den eneste måde, jeg har et netværk, siger Mette Kirketerp-Møller.

80-årige Kristina Spanggaard (tv.) og Mette Kirketerp-Møller, 57 år, er begge glade for, at de kan komme i Sind-huset trods corona-nedlukningen. Privatfoto

Også for Kristina Spanggaard, 80 år, betyder det meget at kunne komme i Sind-huset for tiden og have nogen at snakke med.

- Mine børn bor langt væk, og jeg er meget alene, så jeg har ikke nogen at komme sammen med. Jeg ville ikke kunne klare bare at sidde derhjemme, siger Kristina Spanggaard.