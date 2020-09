Fyrspillene modtog fornem teaterpris

SYDTHY:I forbindelse med søndagens generalforsamling i Blommenslyst ved Odense i Dansk Amatør Teater & Scenekunst (DATS) modtog Fyrspillene i Sydthy Anna og Arne Aabenhus’ Legat, som er den fornemste udmærkelse i dansk amatørteater.

I motiveringen hedder det: ”Siden 1984 har Fyrspillene i Sydthy hvert eneste år opført et nyskrevet egnsspil på en ny plads. Et helt særligt koncept, hvor der ud fra en bestemt plads fortælles en historie skrevet af en dygtig dramatiker.

De fleste andre steder i landet har de mange egnsspil, som begyndte i midten af 1970’erne, ændret sig til store musicaler, folkelige spil og familieforestillinger, men Fyrspillene har trofast holdt fast i den fine tradition med årlige egnsspil igennem alle årene.

Det er blevet til spil om vikingetiden, jernalderen, middelalderen og fra nyere tid. Der har været spil om mange byer og mange kendte personer - ikke mindst har stifteren af denne pris Arne Aabenhus lagt person til en rolle i et af spillene, nemlig i 2004 (”Spillet om Hørdum”).

Fyrspillene i Sydthy gavner dansk dramatik ved deres måde at håndtere årets spil på, og de gavner også publikums lokale bevidsthed ved at bruge lokale historier, personer og byer i deres spil. Fyrspillene i Sydthy står for solid og gedigent amatørteater i meget høj kvalitet opbygget og trænet igennem 35 år.”

På vegne af Fyrspillene i Sydthy modtog foreningens formand Heidi Søgaard Madsen, Heltborg, prisen:

- Det er en stor ære at modtage den fornemmeste pris inden for dansk amatørteater, og vi er meget glade, stolte og taknemlige for prisen. Samtidig inspirerer og motiverer den os til at fortsætte vores arbejde, hvor vi bestræber os på at give publikum gode oplevelser og samtidig udvikle vore medvirkendes færdigheder og give dem nye udfordringer, sagde hun.

Anna (1919-2015) og Arne Aabenhus (1913-2008) var medstiftede af DATS 1948 og drivende kræfter de næste mere end 30 år. Anna Aabenhus var født Gisselbæk i Kallerup, og 1940 giftede hun sig med djurslændingen Arne Aabenhus, der var lærer i Skjoldborg. Han var med til i slutningen af Besættelsen at arrangere store friluftsspil i Thisted og på Sjørringvold. 1945 flyttede parret til København og 1948 til Gråsten.