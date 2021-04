Genåbningen har også været kærkommen på værtshusene

Så blev det onsdag og store genåbningsdag. Fra i dag kan vi komme ud at spise igen, på biblioteket, museum og til diverse sportsarrangementer, og måske vigtigst af alt: vi kan komme på bar og værtshus igen.

- Det er dejligt at komme ud at få noget samvær, lyder det fra stamgæsten på Mallorca Bar Hans Poul Svendsen, der i daglig tales kendes som Kældermesteren. Det har jeg manglet siden december sidste år.

- Jeg kommer tyve gange om ugen, lyder det fra den rutinerede bargæst, der har savnet at komme ud at tale med andre.

Stamgæst Jan Erik Nielsen har savnet samværet på værtshuset Smedekroen. Foto: Sofie Rønn Christensen

Stamgæsterne er klar

- Åh, det er dejligt. Det har vi trængt til længe, fortæller Jan Erik Nielsen, der har Smedekroen som sit stamværtshus.

Og det er helt klart samværet med venner og andre stamkunder, der betyder meget for gæsterne, der har måtte undvære værtshuset siden december.

- Jeg har boet i Kayerødsgade i 21 år, så jeg er vant til at komme her, siger Jan Erik Nielsen, der også har savnet samværet med de gamle venner.

Et afbræk fra studierne

Også de to studerende brødre Christian Rosenvinge og Nicolai Rosenvinge har glædet sig til genåbningsdagen.

- Det er da en dag, vi har set frem til. Nu er vi begge to studerende, så der er har været meget nedlukning for vores vedkommende, lyder det fra Christian Rosenvinge.

- Det plejer jo også at være et samlingssted for alle os studerende, supplerer Nicolai Rosenvinge. Og mødes har man ikke kunne gøre meget med alle dem, man plejer. Så det er skønt at være hernede igen. Og så glæder vi os bare til at se vores venner igen.

Og studierne fylder meget, når hverdagen står på hjemmeundervisning på Teams, og der ikke er mulighed for at komme ud og møde sine venner.

- Vi har savnet, at det hele ikke handler om studierne. At man har et andet miljø, man kan komme ud i med nogle lidt andre sociale omgivelser. Og bare det at komme ud og møde sine medstuderende på en anden måde, siger Christian Rosenvinge.

- Det er også bare afslappende. Det er stille og roligt, det er hyggeligt, afslutter Nicolai Rosenvinge.

Lars Duus, indehaver af Smedekroen, har lige akkurat nået at få øl i hanerne til genåbningsdagen. Foto: Sofie Rønn Christensen

Ølmanden har haft travlt

Der har været pres på for at være klar til genåbningen. Særligt opfyldningen af ølhanerne har givet sved på panden.

- Vi har savnet vores gæster og at komme i gang igen, lyder det fra indehaver af Mallorca Bar Lars Michael Bugge Møller.

- Det blev lidt mere presset end vi havde forventet, men vi nåede det til tiden, fortæller Lars Michael Bugge Møller. Han har til lejligheden fået renset fadølsanlægget.

De kom klokken 7.30, og vi har åbnet her klokken 9.00, så det blev lidt presset rent teknisk, fordi udstyret lige skal tjekkes igennem, uddyber han.

- Ølmanden fik travlt, fordi han lige pludseligt skulle levere øl til alle på en gang. Men vi har da fået det, vi skulle have, fortæller Lars Duus, der er indehaver af Smedekroen.

Der er et par ting du skal huske, hvis du gerne vil ind og nyde en kold øl. Du skal nemlig have en negativ coronatest, der er maks. 72 timer gammel eller være vaccineret, og så skal du have bestilt bord mindst 30 minutter før, du vil nyde din øl. Når alt bøvlet er overstået, kan du dog sætte dig til rette med god samvittighed.