Hverdagens helte: Lisa hjælper patienterne

Navn: Lisa Reinbach Christoffersen

Alder: 28 år

Bopæl: Aalborg

Job: Portør

Hvordan er dit arbejde påvirket af coronakrisen?

I bund og grund laver vi det, vi plejer. Altså vi transporterer patienter fra A til B, kører mad ud på afdelingerne, tømmer affald på hele sygehuset, kører post og prøver, mobiliserer og forflytter patienter, udfører hjertemassage ved hjertestop og assisterer ved traumer osv. Portører har rigtig mange funktioner. Af ændringer fra før til nu er dog blandt andet, at på grund af denne pandemi, så har vi været nødsaget til at oprette mange nye pandemiafsnit. Altså helt nye afdelinger. Derfor skulle der ske nogle rokeringer, og nogle afdelinger har i den forbindelse måtte vige pladsen. Hele sygehuset er nærmest vendt på hovedet i øjeblikket. Som portører skal vi huske alle de ændringer, så vi ikke køre til forkerte destinationer med patienten.

Vi har også alle portører modtaget undervisning i at kunne lægge en intensivpatient i bugleje. Altså få lagt patienten om på maven. Coronapatienter ilter i de fleste tilfælde markant bedre ved bugleje, end ved almindeligt rygleje. Denne forflytning var før mest brugt på operationsgangen under operationer og brugt af vores OP-portører. Nu skal vi alle lære den, da det skal gøres mange gange i løbet af en dag, alt efter antal af coronapatienter.

Den ekstra hygiejne er ej at forglemme, og da vi har rigtig meget patientkontakt, bruger vi rigtig meget sprit og vand og sæbe. Vi kan være en stor smittespreder, så vores hygiejne skal altid være i top.

Hvad er du mest glad for ved dit job?

Jeg er glad for, og stolt over, at vi - sammen med resten af sygehuset - klarer det her, selvom ingen af os nogensinde har prøvet det før. At vi kan dygtiggøre os og gøre vores ypperste for at hjælpe dem, der har brug for det. Specielt også nu under denne pandemi. Vi har altid haft et tæt samarbejde med sygeplejersker og læger og andet sundhedspersonale, når vi kommer rundt på afdelingerne, men nu bliver vi alle sammen sat på prøve. Vi skal alle sammen bruge hver vores kompetencer i det her og samarbejde omkring det. Og én af vores kompetencer som portører lige nu er blandt andet forflytningerne og mobiliseringerne af de patienter, der er smittet med Covid-19.

Vi har ikke prøvet det her før, så derfor er det vigtigt, at vi følger vores retningslinjer indenfor området og vores sunde fornuft.

Set generelt på mit arbejde som portør, så er jeg glad for den patientkontakt, jeg har i løbet af en vagt, og de smil og gode historier jeg får under en kørsel. De liv vi er med til at redde via vores uundværlige hjertemassage. Dét at hjælpe andre, der har brug for det, og det kan være små ting såvel som store ting. Du gør en situation lettere for en anden. Dét er derfor, jeg søgte jobbet i sin tid. Og jeg har ikke fortrudt siden. At se livet på godt og ondt er meget givende og lærerigt, og du ser pludselig dit eget liv i et helt andet perspektiv.