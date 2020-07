Jan er Årets Førstehjælper 2020: Reddede 14-årig søn med hjertestop

46-årige Jan Jacobsen fra Frederikshavn vinder prisen Årets Førstehjælper 2020, der uddeles af Røde Kors og Aleris-Hamlet Hospitaler. Jan reddede sin søn Victor med førstehjælp, da han faldt om med hjertestop sidste år.

Det var en glad Jan Jacobsen, der i dag blev kåret som Årets Førstehjælper 2020, som Røde

Kors uddeler i samarbejde med Aleris-Hamlet Hospitaler.

Lørdag den 3. august sidste år reddede 46-årige Jan sin søns liv. Den nu 15-årige Victor

Jacobsen fik hjertestop i genboens have, mens han spillede fodbold, men Jan var hurtigt til at handle.

Det var ellers en skøn sommeraften, hvor familien Jacobsen grillede og drak vin sammen med deres genboer, indtil genboens søn kom løbende nede fra haven af. Der var noget galt med Victor.

Det fik Jan til at løbe ned til Victor, hvor han med det samme konstaterede, at Victor ikke længere trak vejret. Jan startede derfor på hjerte-lunge-redning med det samme. Derfor har Røde Kors og Aleris-Hamlet Hospitaler i dag kåret Jan Jacobsen som vinder af Årets Førstehjælper 2020. Med prisen følger en check på 10.000 kr.

”Jan handlede resolut og bevarede roen midt i alt kaosset. Han fik familiens 19-årige datter til at ringe til alarmcentralen, og han fik hans kone, Christina, til at falde til ro, så hun kunne hjælpe til med at give førstehjælp til Victor. Samtidig ydede han en hurtigt og effektiv førstehjælp. Det er en meget beundringsværdig indsats, og det er derfor, vi kan stå her sammen med Victor i dag,” siger generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl, om baggrunden for bedømmelsen.

Victor blev efterfølgende fløjet til Skejby og herfra videre til Rigshospitalet, hvor man gav ham en ICD-pacemaker. Han fik i den forbindelse en infektion, så sygdomsforløbet trak ud. Men i dag er Victor igen en helt almindelig teenager, hvor mobilen og vennerne fylder mest. Og det er takket været den førstehjælp, som Jan ydede.

”Der er ikke nogen, specielt ikke Victor, der skylder mig noget, jeg har jo fået min søn. Og det vil jeg altid være mig selv evigt taknemmelig for,” siger Jan.

Hjertestoppet har sat livet i perspektiv for hele familien. Livet er skrøbeligt, og derfor

prioriterer de familielivet endnu højere nu.

Det er i år 29. gang, Årets Førstehjælper bliver kåret for at hylde en person, der har ydet en særlig og modig førstehjælpsindsats og reddet livet for en anden. Prisen på 10.000 kroner er sponsoreret af Aleris-Hamlet Hospitaler. Med prisen vil Røde Kors sætte fokus på, hvor vigtigt det er at kunne førstehjælp.

I dag har kun hver tredje dansker et opdateret førstehjælpskursus, mens hver femte aldrig har taget et kursus, viser en repræsentativ undersøgelse, analysevirksomheden Voxmeter har udført for Røde Kors sidste år. 5400 danskere falder hvert år om med hjertestop.