Julehuset giver smil på læben

BRØNDERSLEV:Folk i Brønderslev kender det, og når man i denne tid kommer kørende ind til byen via motorvejsafkørslen Brønderslev Nord eller passerer via Hjørringvej, så kan man ikke undgå at se det: Julehuset i Brønderslev, som ligger for enden af Bredgade ude ved landevejen, hvor den store rundkørsel er.

Julehuset er igen i år blevet dekoreret omhyggeligt med et stort antal lyskæder, som følger husets konturer, og sammen med en oplyst kane med rensdyr foran, lys i buske, et rødt oplyst skilt med hilsenen ”God jul” og en masse andret skaber det en helhed af et Julehus, der står og hilser folk ”velkommen til Brønderslev”.

Men hvem er de mennesker, der hvert år leverer den oplevelse til de mange forbipasserende?

Det er Tanja Petersen og Carsten Sommer, som bor i huset, og de finder stor glæde i et sprede julestemning i byen.

Men sådan har det ikke altid været.

For tre år siden fik Carsten Sommer to blodpropper i hjernen. Det blev et vendepunkt for ham.

- Jeg var meget negativ, før jeg fik blodpropperne, fortæller Carsten Sommer, der beskriver sig selv dengang lidt som en gal hund.

Det er blevet helt anderledes nu.

- Det er bare væk, konstaterer han.

- Jeg er blevet mere positivt indstillet. Jeg er blevet sådan, at jeg er et menneske, der snakker til alle, fortæller Carsten Sommer.

Tanja Petersen oplever det sådan, at de har lært at nyde livet lidt mere.

- Vi er gode til at støtte hinanden, fortæller Tanja Petersen, der også selv har været igennem et sygdomsforløb.

Tiden efter blodpropperne var hård, og Carsten Sommer sad i rullestol i begyndelsen. Men med genoptræning er han nu mobil igen, og han er glad hver dag, når han vågner.

Mere år for år

Hele den kolbøtte i livet har betydet en forskel for Carsten Sommer, som måske også afspejler sig lidt i Julehuset. Han nyder at sprede glæde og god stemning ved at gøre noget ud af huset.

Og Julehuset er blevet mere og mere julet gennem årene. Carsten Sommer og Tanja Petersen har boet i huset i fem-seks år, og i begyndelsen var det ikke så omfattende.

- Da vi flyttede hertil, satte vi lidt op og nogle julekæder. Men det tog om sig. Da jeg var færdig med huset, begyndte jeg på stakittet, fortæller Carsten Sommer.

Det er mest ham, der står for at få Julehuset lyst op. Og Tanja Pedersen syntes til en start, at det var lige rigeligt at tage stakittet med.

Men sådan blev det, og det har ligesom været en tendens, at huset udvides lidt med nye ting hvert år.

Nu skal det ikke blive til mere, end det er i år, bliver de næsten enige om. Men så alligevel ikke - de kender hinanden.

- Det siger han hvert år, og så pludselig har han noget med hjem, smiler Tanja Petersen, der ikke virker til at have noget i mod det, når det kommer til stykket.

I år er der som noget nyt kommet en kane med to rensdyr foran op i forhaven, og den lyser hyggeligt op i mørket. Lidt nye lamper er det vist også blevet til i år.

Det er noget at et arbejde at få huset pyntet op til jul, når man gerne vil leve op til sidste år og måske lidt mere. Hvert år gennemgår Carsten Sommer sidste års lyskæder, smider de defekte ud og køber nye.

Han lejer også en lift for at kunne nå helt op i husets kip.

- I starten tog det en uge at sætte op, i dag tager det tre arbejdsdage. Sømmene hænger der jo, forklarer Carsten Sommer, der godt indrømmer, at det kan være lidt sejt at komme i gang med opgaven.

Men i gang, det kommer han. Carsten Sommer funderer over, hvorfor han egentlig gør det. Det er både for deres børn og for ham selv, når han frem til. Og mere til.

- Pludselig er det blevet sådan, at man gør det for andre mennesker. Vi hører, at folk bliver glade, når de kører forbi og får et smil på læben, når de kører forbi om morgenen på vej til arbejde. Man bliver glad i låget, forklarer han.

Julehuset får nemlig efterhånden en del opmærksomhed fra de folk, der nyder synet af det. Sidste år lagde Carsten Sommer et opslag på de sociale medier, da det var tid til at tage lyset ned.

- Der var over tusind, der skrev tak til os, husker Carsten Sommer.

Parret oplever også at få julekort i postkassen med takkehilsner for deres bidrag til julestemningen i byen, ligesom nogle har banket på og sagt tak.

Og det betyder noget, at folk sætter pris på det. De er enige om, at det er dejligt, at folk bliver glade.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man kan påvirke mennesker på den måde, fortæller Tanja Petersen.

Halloween er kommet til

I nyere tid er der også kommet en ny specialitet til Julehuset. Det er Halloween, hvor huset udsmykkes på en helt anden måde. Mens Carsten Sommer er hovedkraft for at få huset klar til julen, står Tanja Petersen mest for halloween. I år var huset temmelig uhyggeligt blandt andet med en uhyggelig mand med maske og en mand, der nærmest hang ud af vinduet - plus en kiste.

- Jeg byggede en kiste. Det bliver mere og mere hvert år, fortæller Tanja Petersen.

Huset tiltrak også mange børn til halloween aften - hvor der blev uddelt tre et halvt kilo slik.

Handler om hygge

Men for tiden er det altså julen, det gælder, og Carsten Sommer søger for at holde lyset i topform og fikser det helst straks, hvis en kæde går ud.

Også indefor i Julehuset er der julestemning for tiden. Her har Tanja Petersen sidste år købt julepynt i en ny stil, som især omfatter store, hvide, lysende isbjørne og kugler samt et hvidt juletræ.

- Der er meget hygge ved julen, mener Tanja Petersen.

De er enige om, at julen for dem mest handler om hyggen og besøg af børn og børnebørn, ikke så meget om gaver.

- Vi hygger bare. Vi er glade og tilfredse, smiler Carsten Sommer.