Kongelig belønningsmedalje til tidligere ansat på apoteket i Nykøbing

NYKØBING:Torsdag 3. september overrakte apoteker Jette Havbo Christensen, Sct. Clemens Apotek, Nykøbing Mors, Den Kongelige Belønningsmedalje til farmakonom Lisbeth Horsager Riis for næsten 46 års uafbrudt ansættelse på apoteket.

Lisbeth Riis fratrådte med udgangen af marts. Hun er født 1957, og det fremgår af indstillingen, at hun startede som elev på Vils Apotek 15. juli 1974. Tre år senere var hun færdiguddannet som apoteksassistent og fortsatte på apoteket, som 1991 blev en filial under apoteket i Nykøbing.

Videre hedder det i indstillingen, at Lisbeth Riis gennem alle årene har været meget interesseret i sit fag og har udvist et meget stort engagement og omhyggelighed med sine arbejdsopgaver. Hun har gennem årene hjulpet og rådgivet apotekets kunder på en yderst kompetent og faglig måde. Lisbeth Riis har desuden gennem årene tilegnet sig stor viden omkring apotekets bogholderiopgaver og har i mange år haft ansvaret for denne funktion. Hendes omhyggelighed og store ordenssans gør, at hun har opnået stor anerkendelse også på dette område, hedder det og videre:

”Hun er desuden et meget loyalt og retfærdigt menneske, der er yderst vellidt af både kollegaer og af undertegnede,” skrev apotekeren.