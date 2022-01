Line har fuldtidsjob og to små børn - alligevel har hun læst 416 bøger på et år

AALBORG:I år skal det være. Nu skal jeg altså have læst nogle flere bøger.

Måske er du en af de mange, der (igen) er gået ind i det nye år med intention om at få læst noget mere. Måske har du ovenikøbet sat tal på og lavet en læse-challenge for dig selv a la 12 bøger på 12 måneder.

Men næsten lige meget, hvad du har gjort eller gør, så vil det blegne i forhold til, hvor mange bøger Line Dalbro Schaumann har tygget sig gennem det seneste år.

- Jeg hører af og til, at jeg er ekstrem, men jeg kender faktisk mange, der læser meget mere end mig. For mig er det heller ikke et mål i sig selv at læse meget, jeg gør det for at hygge mig, fortæller hun.

Bogstakkene er meget varierede, men ungdomslitteratur og fantasy er blandt favoritterne. Privatfoto

Læser af lyst

416 titler er der i stakken af bøger, som Line har læst i det forgangne år og med det tal, må hun kandidere til titlen som Aalborgs superlæser nummer 1.

Det hele er læst af lyst, for selv om hun til daglig er bibliotekar på Hovedbiblioteket i Aalborg, så er det i fritiden, hun læser.

- Jeg putter det meget ind, hvor jeg kan. I den halve time, jeg bruger på at køre på arbejde, hører jeg tit lydbog, så læser jeg f.eks., når min mindste dreng sover til middag i weekenden, eller om aftenen, hvis min mand ser fodbold eller er ude at cykle. Det handler om bare at gøre det, siger hun.

34-årige Line Dalbro Schaumanns store passion er ungdomslitteratur og fantasy, men bogstakkene afslører f.eks. også tegneserier og krimier. Til gengæld skal du kigge langt efter hovedparten af de bøger, der ligger på de generelle bestsellerlister, de interesserer hende bare ikke.

Hun holder styr på alle titler, noterer ned måned for måned, og på hendes Instagramprofil @linedalbro kan du måned for måned følge med i, hvad hun læser og hvornår.

Line har sit eget hjørne, som er dedikeret til bøger og de øvrige ting, hun samler på. Privatfoto

Ambitionerne sat ned

Og 2021 var på mange måder rekordernes år. Flere måneder i træk slog hun nemlig sin egen læserekord med indtil flere titler.

Til gengæld skal du ikke nødvendigvis forvente en ny rekord i år. For det er som sagt ikke et mål i sig selv at nå mange bøger, men for sjov har hun alligevel sat sin challenge til "bare" at nå 300 bøger i løbet af året.

- Jeg har dage, hvor jeg ikke læser. Det handler meget om stemning og humør, og af og til har jeg også brug for en pause. Hvis jeg f.eks. har læst fem fantasybøger i træk, kan jeg godt have brug for et pusterum eller at læse noget helt andet, forklarer hun og tilføjer, at hun også jævnligt kombinerer en lydbog med at lave bullet journals eller hører musik, mens hun læser.

Forklaringen på hendes enorme læsepræstation skal dels findes i en generel iver, dels i at hun læser rigtig hurtigt. Omkring 100 sider i timen, når det er ungdomsbøger, lidt færre ved voksenlitteratur og lidt færre endnu, når bogen er på engelsk.

- Jeg havde store problemer med at læse og skrive i skolen. Men jeg fik noget hjælp, og da Harry Potter-bøgerne kom, blev jeg fanget af dem, og der var en sommer, hvor jeg bare læste og læste. Jeg er så blevet ved, og ved, at jeg gør det så meget, er mit læsetempo bare er steget, lyder det.

Udover sin Instragramprofil har Line Dalbro Schaumann også en decideret blog, hvor hun skriver om de bøger, hun læser. Privatfoto

Det kan du gøre

Vil du også med på vognen og i år få opfyldt ambitionen om at få læst flere bøger, så er der en række håndgribelige råd, du kan kaste dig over for at komme i gang.

Det allervigtigste er dog lysten, mener Line Dalbro Schaumann, for uden lyst ingen læsning, er hendes erfaring.

- Hvis jeg f.eks har modtaget en bog, jeg skal anmelde, så kan det gå hen og blive så meget pligt for mig, at jeg ikke har lyst. Men så er jeg kommet dertil, hvor den så må vente, til jeg får lyst, fortæller hun, som i øvrigt skriver anmeldelser af langt hovedparten af de bøger, hun læser. Anmeldelser, som ligger på hendes Instragramside og den blog, hun også har.

- Når jeg skriver om bøgerne, kan jeg bedre huske, hvad de handler om. Andre gange skal jeg bare se et cover for at kunne genkalde mig handlingen eller den stemning, som bogen satte mig i, lyder det.

Og ja, Line Dalbro Schaumann bliver ind imellem spurgt, om hun har et liv ved siden af bøgerne, eller om hun ikke er frygteligt nørdet. Det er et klart ja til begge dele, for når husstanden også tæller mand og drenge på et og fem år, så har man automatisk masser af liv, og betegnelsen nørd er for hende nærmest en ros.

- Jeg er glad for at være en nørd, og jeg læser, fordi jeg hygger mig med det, og det gør mig glad.

Her er Lines læsefif:

📚 Sæt dig et læsemål. 5, 10, 20 bøger på et år er også godt – især hvis udgangspunktet var 0.

📚 Sæt tid af til at læse. Ja, det virker banalt, men hvis du sætter 10-20 minutter af hver dag til at læse, bliver det altså også til noget på den lange bane.

📚 Lydbøger tæller også! Hør lydbog når du har chancen for det - når du kører bil, går tur eller vasker op.

📚 Læs bøger sammen med andre, f.eks. ved at deltage i en readalong på Instagram. Line skal f.eks. genlæse House of Earth and Blood, og det glæder hun sig til.

📚 Det behøver ikke være murstensromaner. Tegneserier, billed-, ungdomsbøger og alt derimellem tæller også. Bare du får læst og har lyst til det, du læser.

📚 Det er i orden at opgive en bog, hvis den ikke fanger dig. Livet er for kort til at kæmpe sig igennem en bog, der ikke interesserer eller fanger dig.