Malthe fik succes på Jyllandsringen

SENNELS: Tre løb, tre podieplaceringer og et kæmpe smil i hele ansigtet. Det er resultatet efter Malthe Jakobsens comebackweekend i den danske Formel 4-klasse. Hvis der har været tvivl om den thy’ske kørers evner bag rattet, kan den nu lægges væk.

- Jamen det har været en super god weekend, og det er fedt at være tilbage i en bil som bare virker, et team som har 100 procent styr på hvad de laver og et mesterskab som fungerer, siger Malthe Jakobsen.

Teenageren fra Sennels ved Thisted var allerede på banen fredag, hvor han og teamet testede forud for løbsweekenden. Her blev der prøvet grænser af, hvilket da også resulterede i en enkelt tur af banen.

Malthe Jakobsen fortæller med et stort grin, at hans coach og mentor sagde, at på en testdag skulle man afprøve grænserne og det gjorde han så, men holdt til gengæld bilen på banen i alle afdelingerne af løbet.

Kvalifikationen så længe ud til at han skulle starte forrest til weekendens første løb, men det omskiftelige vejr gjorde at han måtte nøjes med næstbedste placering.

Til gengæld blev resultaterne forbedret i de tre heat. Første heat blev kørt lørdag og gav en andenplads i et løb, hvor Malthe pressede den førende, men aldrig helt fik chancen for at gå forbi.

Det andet heat endte på en tredjeplads, som til gengæld var nok til at sikre pole position til weekendens sidste løb. Og dét endte altså med en sikker sejr efter rolig og taktisk kørsel, hvor Malthe kørte sig til et forspring fra start.

- Malthe gjorde et godt stykke arbejde i dag, hvor han bragte sig i front og sparede på dækkene indtil konkurrenterne nærmede sig ham - og så satte han farten op igen. Det er lige efter bogen, og en meget moden håndtering af at føre et racerløb, fortæller Morten Dons, der som tidligere løbsvinder i den europæiske Le Mans-serie videregiver sine erfaringer til Malthe.

Næste løb for Malthe Jakobsen er allerede om to uger, når F4-klassen gæster Ring Djursland.