Malthe Jakobsen er nu treer i kampen om DM

SENNELS: Med 26 point til nummer et i kampen om DM i Formel 4 og stadig fem afdelinger tilbage, er det ikke nemt at se, at den unge racerkører Malthe Jakobsen fra Sennels ikke kørte med i den første DM-afdeling.

Men hans erfaringer fra de to to afdelinger af det sydøstasiatiske mesterskab i samme klasse betyder, at han ved, at ting kan ændre sig hurtigt i motorsport:

- Der er lang tid tilbage af sæsonen, og jeg har jo set hvor hurtigt ting kan gå den anden vej, så jeg fokuserer bare på at gøre det bedste jeg kan hver gang. Lige nu synes jeg bare at det er fedt at være tilbage i et team, hvor alting bare fungerer og med en bil som kører helt perfekt, siger Malthe Jakobsen.

I weekenden fik han med to førstepladser og en fjerdeplads i de tre heat på Ring Djursland hentet så mange point hjem, at der kun er de 26 til nummer et.

Allerede fra træningen lørdag morgen var Malthe Jakobsen i front og den kuperede bane ligger godt til Team Danmark-køreren, og med en bil som styrede helt perfekt, var det kun op til Malthe at tage pole position til det første heat.

I weekendens andet heat blev de fem bedste kørere fra første heat vendt rundt således at Malthe startede løbet fra femtepladsen. Inden starten måtte Malthe beslutte om han skulle køre aggressivt og forsøge at køre sig til tops - eller fokusere på at få flest muligt point med hjem.

- Jeg besluttede at køre roligt og bare hente de point, jeg kunne få. Det er en svær bane og de andre kørere forærer ikke ligefrem pladserne væk, så det tror jeg var en klog beslutning.

Til gengæld betød resultaterne fra de to første heat, at det afsluttende heat kunne startes fra førstepladsen og han holdt føringen hele vejen til mål med mere end otte sekunders forspring til nærmeste forfølger.

- Der er kun kørt tre løb i mesterskabet, og der er fem tilbage, så hvis jeg kan holde den gode stil, bør jeg kunne være med i kampen om Danmarksmesterskabet i år, fortæller Malthe Jakobsen.

Han roser FSP-teamet, der sørger for at bilen bare spiller og at alting omkring mig fungerer og glæder sig også over et godt samarbejde med STEP Management og Morten Dons:

- Morten forstår mig rigtig godt, og hans erfaringer hjælper mig til at blive både hurtigere og dygtigere som racerkører. Jeg er virkelig omgivet af dygtige mennesker som gør deres bedste for at jeg kan gøre mit bedste.

Nu kan Malthe nyde en måneds sommerferie, inden en ny racerbane skal indtages og læres.

Næste afdeling af DM bliver på svenske Kinnekulle Ring, der ligger nordøst for Trollhättan ud til Väneren og den bane har Malthe ikke prøvet før:

- Det bliver spændende at prøve den. Jeg har hørt at den nærmest er ét stort sving, så det kommer til at stille krav til både kører og bil. Det skal nok blive sjovt, slutter Malthe Jakobsen.