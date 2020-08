Morsøs ny handelschef er et kendt ansigt

MORS:I et stærkt ansøgerfelt på 23 blev det Lisbeth Thrysøe, der blev valgt til den nyoprettede stilling som handelschef på Mors. Hun tiltræder 1. oktober, fremgår det af en pressemeddelelse:

- Et enigt ansættelsesudvalg er sikre på, at Lisbeth Thrysøe er den helt rigtige til at være vores ny handelschef. Lisbeth er et kendt ansigt i Morsø Handelsstandsforening, hvor hun har været med i bestyrelsen de seneste fem år og været tovholder for en del arrangementer. Med Lisbeths samarbejdsevner, engagement, kompetencer og erfaringer har vi fundet den helt rigtige handelschef, siger Michael Hansen, som er formand for Morsø Handelsstandsforening, og fortsætter:

-Vi er i Morsø Handelsstandsforening meget taknemmelige for, at Morsø Kommune hjælper med finansieringen, som har muliggjort ansættelsen af en handelschef. Det har i flere år været et stort ønske for os, og vi glæder os over det gode samarbejde.

Lisbeth Thrysøe kommer fra en stilling som marketingsansvarlig i Jesperhus, hvor hun har været de seneste 21 år.

- Jeg brænder for gågaden og hele øen. Jeg har været rigtigt glad for at sidde i Morsø Handelsstandsforenings bestyrelse og arbejdet med at planlægge og koordinere vores arrangementer og event. Det er en drømmestilling for mig at blive handelschef i min gade og på min ø. Indtil nu har det været frivilligt arbejde. Jeg glæder mig til at få en ny rolle og til at kunne give fuldt fokus til at udvikle handelslivet endnu mere, lyder det fra den nye handelschef.

Lisbeth Thrysøe er 47 år og bor i Nykøbing sammen med sin mand og tre døtre.