Nu genåbner pølsebod: Gitte skal være pølsemutter i Brønderslev, til hun bliver gammel

BRØNDERSLEV:Senest til Black Friday 29. november genåbner Pølseboden på Banegårdspladsen efter at have stået tom i en periode.

Det bliver Gitte Toft, som kunderne kan møde bag disken i den lille bod, som vil få skilte med navnet ”Gittes Pølsebod”. Og hun glæder sig rigtigt meget.

- Jeg havde jo faktisk søgt den de sidste to gange men kom for sent begge gange, men så ringede han selv til mig, om jeg stadig var interesseret, og det syntes jeg, jeg var, fortæller Gitte Toft.

Det er Tulip Gjøl, der har Pølseboden, mens Gitte Toft kommer til at drive den.

Hun har tidligere drevet Alberts og Borgerstuen i Brønderslev, men de seneste to år har hun arbejdet i Bauhaus, hvilket hun også var været rigtig glad for.

- Så det var lige med at tage beslutningen om, at det var nu, fortæller Gitte Toft, der altså nåede frem til, at hun var klar til at tage springet.

Faktisk har hun haft lyst til at få sit arbejdsliv i Pølseboden i flere år.

- Det er noget, jeg kan ønsket mig i flere år. Så kan jeg gå der, indtil jeg bliver gammel, siger den 55-årige Gitte Toft med smil i stemmen.

Gitte Toft bor i Brønderslev og kender mange mennesker i byen blandt andet også fra sin tid på værtshusene, hvor der blev serveret brunch hver lørdag, og flere har spurgt, om hun ikke skulle have Pølseboden.

- De ved, jeg godt kan lave noget mad. Jeg mener at kundegrundlaget er der, til at man kan få det ordentligt op at køre. Nu skal de til at renovere hele Banegårdspladsen, så der kommer masser af håndværkere, fortæller hun.

Gitte Toft er også uddannet tjener og ser frem til at lave mad til folk i byen.

- Jeg glæder mig bare, jeg tror, det bliver mega hyggeligt, også at lære nogle andre mennesker i byen at kende, siger hun.

Hun har også selv været vant til at kende Pølseboden som kunde.

Planen er, at det skal holdes simpelt med pølser, burgere og bøfsandwich. Og så vil hun holde åbent hver dag fra 11 til 19 og eventuelt længere, hvis der er folk til det. I december hver dag, fra januar med lukket om søndagen.

- Hvis der er noget i byen, holder vi selvfølgelig åbent, fortæller Gitte Toft med henvisning til Open by Night og andre arrangementer.

Det bliver hende selv, der tager langt de fleste timer bag disken, men hun holder fri hveranden weekend, hvor hun har fået en erfaren ung pige til at hjælpe.

- Ellers er det mig, de kommer til at se dernede.

Der har i de senere år været flere forskellige i Pølseboden, men Gitte Toft har planer om at blive der, til hun går på pension.

- Jeg forventer, at jeg skal gå dernede, indtil jeg ikke kan mere, siger hun.

- Nu bliver jeg pølsemutter.

Den officielle åbningsdag bliver til Black Friday 29. november, men måske bliver det allerede et par dage før muligt at få en hotter og lidt varme på Banegårdspladsen.