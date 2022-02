Nu lukker Aalborgs ældste slagterforretning

AALBORG:Siden 1907 har der været slagterbutik på Østerbro, og siden 1989 har det været Michael og Karsten, der har stået i spidsen for den lille delikatesse-butik, hvor alt er lavet fra bunden.

De to mødte faktisk hinanden helt tilfældigt i en sauna for mange år siden. Her sad de otte mænd og talte om løst og fast. Slagterbutikken, som Carsten Andersen ejede og ikke helt vidste, om han skulle køre videre, eller bygge om til lejligheder dukkede op i samtalen.

Selvom Michael Helstrup egentlig havde mere erfaring som bager, så greb eventyret ham, og så satte de to lokalerne i stand og startede op sammen. Men nu går den ikke længere.

Det er tid til at sige stop

Efter 33 år på Østerbro bliver 8. april sidste åbningsdag, men det er ikke med ejernes gode vilje.

- Vi havde egentlig satset på at holde i 35 år, men det er rigtig hårdt fysisk arbejde på stengulv og op og ned ad trapper, så vi har måttet indse, at det er tid til at sige stop, fortæller Michael Helstrup, som indrømmer at have skrantet i nogle år.

Carsten Andersen har selv stået i lære i slagterbutikken, som har 113 år på bagen. Arkivfoto: Claus Søndberg

En gang havde han en skridttæller på, for at se hvor langt de gik i løbet af en dag. Det blev til 16,5 kilometer i produktionen, butikken, kølerum og så videre.

Men de mange skridt om dagen er blevet rutine for de to, og derfor tænkte 60-årige Michael Helstrup heller ikke så meget over, at han måske begyndte at gå lidt sjovt, før det gjorde så ondt, at han måtte til lægen med det, og her var meldingen barsk.

- Lægen sagde simpelthen, at jeg skal stoppe med at arbejde nu, for ellers kan jeg ikke gå om et halvt år, fortæller han.

Men det gør ondt at skulle lukke en så traditionsbundet butik. Bortset fra de tre måneder, der var lukket i 1989, så har der været slagterbutik de sidste 113 år. Her har Karsten Andersen være i lære, og mange af opskrifterne og de faste kunder fulgte med fra den gamle slagter.

- Vi havde et par, der ofte kom sammen med deres lille søn og købte spegepølse hos os, og så fik sønnen en rød pølse. Senere kom moderen alene med sin store søn, og nu er sønnen en voksen mand, som kommer sammen med sine kone, fortæller Michael Helstrup.

De mange år har været præget af mange stamkunder, som er kommet igen og igen. Både unge og gamle henter nærmest dagligt dagens middag, og de mere end 100 år gamle opskrifter på spegepølser og leverpostej vender mange kunder tilbage til.

De to venner og forretningspartnere har drevet slagteributikken i mange år. Arkivfoto: Claus Søndberg

Derfor er det vemodigt, at skulle lukke livsværket ned. Her har han og makkeren knoklet 70 timer om ugen de seneste mange år. For dem handler det om håndværk og om gode relationer med kunderne, som altid kommer tilbage efter røgvarer.

- Der er efterhånden meget få steder tilbage, hvor man laver tingene fra bunden på den måde, vi har gjort med alt. Vi måler selv krydderier op, salter kødet og ryger det i vores store stenovn, som er en af bare to af den type stenrygeovne i Danmark, forklarer han.

Den store ovn er udover spegepølse, hamburgerryg og bacon også blevet brugt til at ryge vildt, når en jæger har ramt plet, og det er ikke utænkeligt, at man fremover vil kunne leje ovnen, hvis nogen skulle have interesse i det.

Nu starter et nyt liv

Fra 8. april starter et nyt liv for de to. De kan begynde at sove helt til halv otte, bruge mere tid på musik og radio, som de begge interesserer sig for, og så har Michael Helstrup længe tænkt på at anskaffe sig en hund.

Han er ikke i tvivl om, at de to partnere forbliver gode venner, og kommer til at have meget med hinanden at gøre.

Carsten Andersen (tv) og Michael Helstrup (th) kommer nok ikke til at ses 70 timer om ugen fremover, men de satser på, at venskabet holder ved. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Vi bor jo stadig lige ved siden af hinanden, og efter så mange år, hvor vi har gået op og ned af hinanden, så har man da et venskab, der ikke sådan lige glider ud i sandet, fortæller han.

Butikken har de ikke rigtig forsøgt at sælge, men hvis der dukker interesserede købere op, er de ikke afvisende. Det er endda ikke usandsynligt, at man kan få mange af opskrifterne med på de faste ting i produktionen, så kunderne stadig kan komme tilbage og få de ting, de plejer at spise.