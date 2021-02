Ny centerleder i Hvidbjerg vil bygge videre på den "velsmurte maskine" - og samtidig finde sin egen vej

HVIDBJERG:- Jeg overtager jo en velsmurt maskine, et velfungerende center, hvor samarbejdet til Sydvestmors Friskole og VIF fungerer upåklageligt. Den tidligere leder Rasmus Christensen har allerede sat aktiviteter i værk, og jeg kommer ikke bare og visker alt det ud og starter forfra, men jeg bygger videre på det allerede eksisterende og finder min egen vej.

Sådan siger 39-årige Tania Marie Høyer, der 1. november sidste år trådte ind i rollen som ny centerleder i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i Hvidbjerg.

Det er fremover hende, der skal tage sig af driften af centeret og alle dets faciliteter som eksempelvis hallerne, fitnesscenteret og kantinen.

Tania Marie Høyer er uddannet pædagog og yogainstruktør og flyttede for to år siden fra Aalborg til Mors sammen med sin kæreste Simon Høgh Meldgaard, der er børnebibliotekar på Morsø Folkebibliotek, og sammen har de børnene Dagny på to år og Otto på fire år.

- Vi har helt fantastiske rammer til at lave endnu flere events, siger Tania Marie Høyer.

Udover at sikre gode betingelser for brugerne af Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter, kommer Tania Marie Høyer også til at have fokus på udvikling af de kulturelle tilbud på stedet.

- Vi har helt fantastiske rammer til at lave endnu flere events, og jeg håber, vi kan lave noget for alle aldersgrupper. Det betyder meget for mig, at vi kan begynde at holde noget snart, og jeg arbejder på, at vi allerede i foråret kan begynde at have nogle arrangementer, som selvfølgelig overholder corona-restriktionerne, siger Tania Marie Høyer og fortæller, at Bent Isager-Nielsen, tidligere drabschef, er planlagt til at komme og holde foredrag i maj.

Vil styrke samarbejdet

Ud af mange af den nye centerleders planer og drømme kan også nævnes store børneloppemarkeder, banko, koncerter, legeland og yoga.

Tania Marie Høyer er uddannet yogalærer, så der skal selvfølgelig også yoga på programmet.

Tania Marie Høyer planlægger også at tage fat i de andre halbestyrere rundt om på Mors for at styrke samarbejdet mellem dem og bygge noget op sammen.

- Vi er ikke nødvendigvis hinandens konkurrenter. Vi kan inspirere hinanden, lære og låne af hinanden. Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter er selvfølgelig først og fremmest for lokalbefolkningen, men jeg vil også gerne, at resten af Mors får øjnene op for stedet her, siger Tania Marie Høyer.