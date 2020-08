THISTED:Det var pr. 1. marts, at 43-årige Mikael Schlosser trådte til som ny præst i Pinsekirken Thisted, men så kom coronanedlukningen. Nu er han og menigheden ved at være tilbage i vanlig gænge, og nu er man oppe på godt 100 deltagere ved de ugentlige søndagsgudstjenester i pinsekirken i Tilsted, fortæller han.

Mikael Schlosser er flyttet til byen sammen med sin jævnaldrende kone Eva, der er pædagog og for tiden jobsøgende, samt deres fem børn: Kaleb på 17 år er startet på Thisted Gymnasium HF og STX, mens Frida på 15 år er på efterskole, og på Tingstrup Skole er de øvrige startet: Mira på 13 år, Albert på otte år og Alma på fem år. Parret har købt hus på Thykiersvej 24.

Mikael Schlosser fortæller, at foruden han selv arbejder der to deltidspræster ved pinsekirken, nemlig Bent-Ole Højegaard, der også virker som præst ved Nykøbing Mors Frikirke (apostolsk), og Andreas Kokkenborg, der er ungdomspræst.

Selv voksede Mikael Schlosser op i Viborg i en familie, som var kristen, men ikke havde nogen fast kirke. Forældrene kom i forskellige frikirker og hos Luthersk Mission. Han er uddannet som præst ved det australske præstekollegium Alphacrucis College, dels online, dels ved kurser i Danmark, og har derfra en bachelorgrad i teologi og er begyndt på masteruddannelsen.

Arbejdsmæssigt var han i to år leder af Pinsekirkens landsdækkende børne- og ungdomsarbejde, så ungdomspræst ved Mariagerfjord Frikirke og præst i Frikirken Hadsund, derefter 11 år præst i Pinsekirken Vejle og senest 2016-19 forstander på Mariager Højskole, der er grundlagt af Pinsebevægelsen.

Derefter tog familien på en fem måneder lang rejse til Asien, hvor den besøgte Vietnam, Thailand, Malaysia og Filippinerne. De første seks uger gik med turisme og at få etableret skole for børnene, så stødte begge hold bedsteforældre til sammen med Kaleb, der havde taget fri fra efterskolen, og hele familien rejste sammen rundt i Malaysia og besøgte Bangkok. De seneste seks uger arbejdede Eva og Mikael Schlosser sammen med de fire børn på et børnehjem på Filippinerne.

Torsdag aften 27. august fortæller Familien Schlosser i pinsekirken i Tilsted om deres tur.

Om præstegerningen siger han:

- Det er min opfattelse, at de fleste mennesker kender begreberne folkekirke og frikirke, og for mig er det vigtigt, at kirken følger med tiden, siger han og tilføjer:

- Det kristne budskab er i dag meget relevant. Vi har skabt et præstationssamfund, hvor børn får læringsplaner fra børnehaven og opefter, og hvor alle skal blive færdige med en uddannelse så hurtigt som muligt, så de kan indgå i produktionen. Vi mennesker er blevet led i produktionsplanlægningen. Det giver stress og jag, og her mener jeg, at det er udfordringer, man kan finde løsninger på i Bibelen.

Når man vil være kirke ”her og nu”, handler det ikke mindst om arbejdet med og tilbuddene til børn, teenagere og unge voksne.

Som en del af søndagsgudstjenesterne har Pinsekirken Thisted børnekirke. Dertil er der bøn og fællesskab tirsdag formiddag for dem, der ikke går på arbejde, embrace tirsdage aften for de 17-25-årige og light onsdag aften for de 12-16-årige, ligesom der en gang om måneden er foredrag eller lign. i gruppen ”40/50 +0/-” og fra tid til anden foredrag i selve kirken for alle. Medlemmerne kommer fra hele Thy og Mors.

Nærmere på: www.pinsekirken-thisted.dk