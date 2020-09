Palle L. Nielsen skifter fra Venstre til Konservative

FJERRITSLEV:Erhvervsmanden Palle L. Nielsen, Fjerritslev, der indtil for nylig var formand for Venstre i Jammerbugt Kommune, skiftede torsdag 3. september til Det konservative folkeparti, fremgår det af en pressemeddelelse fra De Konservative i Nordjylland. Og han stiller sig til rådighed som kandidat for sit ny parti ved næste års kommunevalg i Jammerbugt.

-Jeg har været rigtig glad for det politiske arbejde i Venstre. Men i virkeligheden har jeg i flere år været i tvivl, om jeg var i det rigtige parti. Jeg har sondret meget mellem lokalpolitik og det landspolitiske, som ikke altid følges ad. Nu er jeg kommet til den erkendelse, at jeg hører til hos de konservative, siger Palle L. Nielsen i pressemeddelelsen.

Han var som ung aktiv i Konservative Gymnasiaster (KG) og Konservativ Ungdom (KU):

- De seneste år har jeg været venstremand og har været glad for det - og for samarbejdet lokalt. Men det har i virkeligheden nok været i mangel på et stærkt konservativt parti - såvel lokalt som nationalt. Men nu står Det konservative folkeparti virkelig stærkt med en markant leder og en klar borgerlig politik. Det tiltaler mig, og derfor vender jeg nu ”hjem” til Det konservative folkeparti, siger Palle L. Nielsen.

Han har været medlem af Venstre de seneste otte år og var kandidat ved kommunalvalgene 2013 og 2017. Ved valget 2013 blev han førstesuppleant til kommunalbestyrelsen, og han har derfor ved flere lejligheder været indkaldt til møder. Senest har han været medlem af bestyrelsen for kommuneforeningen i Fjerritslev samt kredsformand for Venstre i Jammerbugt Kommune. Denne post frasagde han sig ved generalforsamlingen i august.

-Jeg er langtfra færdig med kommunalpolitik. Jeg brænder stadig for Jammerbugt Kommune, og jeg ønsker at fortsætte det vigtige arbejde med at gøre vores kommune stærkere og mere attraktiv for virksomhederne. Jeg synes også, der er behov for at styrke demokratiet lokalt i Jammerbugt Kommune. Rigtig mange borgere oplever, at kommunen er topstyret, og at man ikke lytter til de lokale ønsker. Det vil jeg gerne gøre noget ved. Mange borgere har opfordret mig til at fortsætte mit politiske arbejde. Derfor går jeg efter en plads for Det konservative folkeparti ved det kommende kommunalvalg, siger Palle L. Nielsen. Han er født og opvokset i Fjerritslev, hvor han stadig er bosat, og hvor han er aktiv i flere foreninger. Han er uddannet revisor og driver selvstændig virksomhed, hvor han bl.a. rådgiver virksomheder om strategi og finansiering. Han er tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor, og han underviser på Erhvervsakademiet Dania samt for Forsvaret og Flyvevåbnet. I Fjerritslev og omegn er han kendt som ”Palle-fri-fugl”, fremgår det af pressemeddelelsen, og som en ægte ildsjæl, der gerne medvirker til at få tingene til at ske i lokalområdet. Han har bl.a. været med til at sikre restaurering og drift af Tinghuset i Fjerritslev og etableringen af Hjortdal Købmand, der blev startet som en socialøkonomisk virksomhed.

- Vi byder Palle L Nielsen velkommen tilbage i partiet. Vi glæder os over, at han har mod på at fortsætte sit politiske arbejde hos os. Vi står som parti i en rigtig god position, og har fået flere ny medlemmer på det seneste. Med Palle L Nielsen på den konservative liste går vi nu styrket ind til kommunalvalget, siger Jørgen Ravn Christensen, der er formand for de konservative i Jammerbugt Kommune.