Professionelle argentinske tangodansere besøger igen Thy

THISTED:Torsdag 10. september er det foreningen Thy Tango, der tilbyder ægte argentinsk dans i Plantagehuset i Thisted i forbindelse med det ny samarbejde ”Hold hjernen frisk” mellem Kulturrummet og seniorer i hele Thisted Kommune.

Thy Tango får ved den lejlighed besøg af parret Florencia Labiano og Hernan Rodriguez, som er professionelle argentinske dansere, der driver tangoskolen Accademia del Tango i Genova i Italien. Herfra har de i en længere periode, hvor de har været i coronakarantæne, undervist online, men nu kan skolen åbne igen.

Parret besøger privat Grethe Harbo og Per-Henrik Christensen, Thisted, og i forbindelse med dette besøg i Danmark udgives i øvrigt lørdag 5. september i Aalborg Tango Forening deres bog på dansk.

- Vi har kendt dem i knap 10 år, efter at vi mødte dem i Buenos Aires. Det gjorde vi, fordi vi havde set deres dans på youtoube og var blevet begejstret, fortæller Grethe Harbo, der driver konsulentfirmaet Lægens Stol på Simons Bakke:

- De viste sig at være nogle utroligt åbne og søde dansere, der på det tidspunkt læste på universitet i Buenos Aires og underviste privat i tangodans. Vi mødte dem igen, næste gang vi kom til Buenos Aires - og en kaffepause gjorde, at vi talte om muligheden for at få dem til Danmark. Det var både for at danse og for deltage i en personalesommerfest i Redningshuset i Klitmøller for øre-næse-hals-klinikkens ansatte (klinikken er senere afhændet, red.) og samarbejdspartnere med ægtefæller. Ved den lejlighed underviste og dansede de også på handelsgymnasiet i Thisted.

Grethe Harbo fortæller videre, at det altså var i Thisted, Florencia Labiano og Hernan Rodriguez første gang optrådte uden for Argentina, og udover Thisted optrådte de også i Odense og København:

- Det var et lidt tilfældigt møde i Buenos Aires, der således har betydet, at de to siden fik arbejde i Odense i to omgange af hver tre måneders varighed. De har siden besøgt og danset i København flere gange, hvor de har holdt workhopper og givet danseundervisning.

Parret har også være i Thy tre gange, hvor Grethe Harbo og Per-Henrik Christensen har samlet nogle af deres danske tangovenner i Æ Redningshus i Klitmøller. De har også været på vandretur i nationalparken, danset og hygget sig med besøg på Hanstholm Madbar, hvor de har danset i restauranten. De danske tangovenner er par fra hele landet, fortæller Grethe Harbo.

Nu kommer Florencia og Hernan så igen til Danmark - og denne gang har de deres datter Antonella på et år med. Og så udkommer deres bog om tangomusikken på dansk. Den er en guide til at forstå mere af tangomusikken ved, at danserne får en større forståelse for musikkens rytmer, harmoni, melodi m.v., siger Grethe Harbo:

- Det er tangoens inderste kerne, at der ikke skal være ”to til tango”, men tre! Musikken er en meget vigtig del for dansen, som parret - ikke mindst herren skal lytte til og improvisere udfra. Den argentinske tango hænger tæt sammen med musikken - og den udføres forskelligt i de forskellige tidsperioder 1930-40’ere og 1950’ere og afhængig af både orkesterledere og musikere. Derfor er bogen vigtig. Det er den første bog på dansk om emnet. Det er en bog, som dansere og musikere vil vende tilbage til, fordi den er så grundig og omfattende, siger Grethe Harbo.

Hernan Rodriguez har arbejdet på bogen i syv år, og nu er den så oversat af musiker Stine Engen, der bor i Buenos Aires, men er fra Nørresundby, hvor hendes far Tryge Engen er med i Aalborg Tango Forening. Det er Grethe Harbo og Per-Henrik Christensen, der har taget initiativet til at få den oversat:

- Vi tænker, at der er brug for bogen, at den vil være værdifuld for danserne - og give os mere lyst til at trænge mere ned i musikken, prøve at lytte og forstå mere, så dansen kan gå op i en højere enhed.

Bogen udkommer samtidig på spansk, engelsk og dansk. På dansk er titlen ”Milonguero med musikalsk forståelse”. Milonguero er dem, der dansk argentisk tango.