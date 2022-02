Rasmus måtte stå ude i -15 grader for at redde sin forretning

AALBORG:Det var hundekoldt, når Ramus Thorø havde første morgenhold i januar 2021. -15 femten var det vildeste, han observerede. Det betød ikke så meget for holdet.

Efter en times træning fik de stadig sved på panden, mens træneren selv glædede sig til at komme ind under den varme bruser. For det var nødvendigt, før han skulle ud og træne det næste hold.

- Vi stod i en nødsituation, hvor vi blev nødt til at få fat nogle kunder og få skabt noget indkomst, fortæller han.

<strong id="strong-99744d9b5b9e3c25d8bd191764d97a37">Derfor står han i kulden</strong>

Det var en stor drøm, der gik i opfyldelse, da Rasmus Thorø overtog lokalerne til sit helt eget fitnesscenter i januar 2020. På det tidspunkt var lokalerne bare en lagerhal, og foran lå et pars måneders ombygning og indretning.

Han havde ikke ligefrem regnet med, det ville blive udendørs, da han i løbet af foråret var klar til at byde de første kunder velkommen i Thorø Gym.

Da corona-nedlukningen i februar 2020 lukkede alle landets fitnesscentre, gik det hurtigt op for Rasmus Thorø, at han måtte tænke kreativt, hvis han skulle have det til at hænge sammen økonomisk.

Som ny virksomhed kunne fitnesscentret i Skalborg ikke søge hjælpepakker. Derfor blev en del af det nye udstyr hurtigt lejet ud til folk fra hele Jylland. Resten blev flyttet ud under den lille overdækning, der hører til centret.

- At leje udstyr ud og træne udendørs er den eneste måde, jeg har kunnet se vores overlevelse på, siger Rasmus Thorø.

Første nedlukning blev udstyret slæbt med ud i solen. Foto: Rasmus Thorø

<strong id="strong-01a8c02892b1ea8e2e22f01951170b53">Bedre udstyr til anden nedlukning</strong>

Imod alle odds slog Thorø Gym helt officielt dørene op 1. august 2020. Det udlejede udstyr kom tilbage i fin stand. Udstyret udefra havde ikke lidt de store mén af at stå udenfor. For en kort stund fik Rasmus Thorø lov til at drive fitnesscenter næsten som før corona.

Men da den anden corona-nedlukning på ny lukkede fitnesscentrene, var han hurtig til at hive sine erfaringer fra første nedlukning frem. Han havde lagt mærke til, man var begyndt at kunne få udstyr, der kunne holde til at være udendørs. Det ville være et stort skridt sammenlignet med forårets interimistiske træplader og indendørs grej.

Efter kort tids betænkning skyndte han sig at bestille det hjem.

- Jeg var lige åbnet, og jeg havde ikke nogen penge, så det var et kæmpe sats. Jeg havde det sådan lidt. Enten drejer vi helt sikkert nøglen om, eller så holder det os i live. Det var nok ikke blevet stemt igennem, hvis vi havde været et større sted med en bestyrelse, siger fitness-ejeren.

Det nye set-up blev en succes. I perioden fra december til juni, hvor centerets indeudstyr ikke måtte bruges, blev medlemstallet fordoblet.

Det nye udstyr blev bygget hennover en weekend, så det kunne være klar til brug mandag-morgen. Foto: Rasmus Thorø

Det er dog ikke det udendørs set-up, ejeren af fitnesscenteret har tænkt sig at udvide lige med det samme.

- Min plan er umiddelbart at udvide centeret indendørs nu, hvor vi gerne må det, men hvis jeg skulle udvide herude, så skulle det være ude i solen, så det kunne bruges til sommer, konstaterer han.