Rikke Vestergaard fylder 80 år og udgiver en bog om sit liv

SKINNERUP:Missionær og sygeplejerske Rikke Vestergaard, Skinnerup, fylder lørdag 25. juli 80 år og har i den forbindelse udgivet en bog, ”Jeg har set stjernerne”, om sit liv i samarbejde med Mission Afrika. Bogen præsenteres officielt ved en sammenkomst i Harring-Stagstrup Kirkecenter onsdag aften 5. august.

Rikke Vestergaard, der er døbt Frederikke, voksede op i Stagstrup, og hun er, hver gang hun er rejst ud, blevet udsendt fra Stagstrup Kirke.

”Rikke Vestergaard har ikke kun set stjernerne på himlen, hun har frem for alt set dem i de mennesker, hun har mødt gennem sine mange år i Nigeria som missionær og sygeplejerske og underviser,” skriver biskop Marianne Christiansen, Haderslev, om bogen.

Selv fortæller Rikke Vestergaard i bogen, at en dag på klinikken i Dakka kom der en ældre mand. Han forklarede, at han godt kunne se om dagen, men om natten var han blind. Hun dryppede hans øjne med pupiludvidende dråber, og da han kom igen næste dag, udbrød han: ”Jeg har set stjernerne!” Gennem årene har hun set stjernerne i øjnene på mange mennesker, hun har hjulpet, og, skriver hun så: ”De lærte mig at se op på stjernerne, når mørket tog både udsynet og modet.”

Den senere missionær blev født 1940 i et fattigt landbohjem i Stagstrup som den yngste af i alt 11 børn - der var fem storebrødre og fem storesøstre - og allerede, da hun gik i søndagsskole, fattede hun interesse for missionsarbejdet i Afrika. Senere fik hun sit personlige kald, da hun begyndte at gå til KFUK-møder efter konfirmationen. Men hun havde kun gået i skole i syv år.

Sygeplejerske var den eneste uddannelse, man kunne få uden penge. Selv tjente hun nogle til et højskoleophold ved at arbejde på plejehjemmet Vestergården i Sundby Thy, og en bror lånte hende 1400 kr. til et fem måneders ophold på Haslev Højskole, så hun kunne få lært både fysik og kemi, som der krævedes for at blive optaget på sygeplejeuddannelsen. Det lykkedes trods lettere ordblindhed, og 1. august 1960 startede hun på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Efter færdig uddannelse blev hun ansat i Sudanmissionen, lærte engelsk og om tropemedicin i England, og 1. juni 1965 steg hun ud af flyet i Kano i Nigeria.

Siden er hun vendt tilbage igen og igen, også efter at hun officielt blev pensioneret 2006 - senest kom hun hjem 14. marts i år efter tre måneders ophold, hvor hun har stået for renovering og nybyggeri på klinikken.

Når hun er i Danmark, arbejder Rikke Vestergaard konstant på at samle penge til arbejdet i Nigeria. For som hun siger:

- Jeg har 10 unge mennesker under uddannelse, og dem skal jeg skaffe penge til.