Spor af andet end alkohol: Anines festlige bytur endte med skræmmende besked

AALBORG:En tung bas pumper gennem brystet på 21-årige Anine Bøgedal. Hun har fået et par drinks og danser med veninderne ‘på floor’ i Jomfru Ane Gade. Hun pendler frem og tilbage fra bordet med flasker, som de fem veninder på skift vogter over.

Men festen får ikke den afslutning, som hun regner med. I stedet får hun sit livs chok.

- Jeg synes simpelthen, at det er så skræmmende, at det her sker i nattelivet gang på gang, siger hun.

Derfor vælger Anine Bøgedal nu at stå frem og fortælle sin historie. For Anine Bøgedal vågner forslået op på sygehuset til en skræmmende besked, der konstaterer, at aftenen - imod hendes vilje - bød på mere end bare alkohol.

Anine fik blackout og endte sin aften på sygehuset. Foto: Claus Søndberg

En mærkelig følelse

Det er første fredag efter genåbningen. Klokken er 23, og de fem veninder ankommer til klubben, hvor den festlige stemning er sluppet fri efter flere måneders nedlukning.

- Jeg skulle op på arbejde dagen efter, så jeg skulle egentlig bare have en stille og rolig festlig aften - og så ville jeg gå hjem tidligt, siger Anine Bøgedal.

Dén plan følger Anine faktisk. For klokken 01 får hun en mærkelig følelse i kroppen, og hun tænker, at hun må til at tage hjem, hvis hun skal være frisk til i morgen.

Og så bliver det hele sort.

Glemmer jakken og ruten

Anine glemmer alt om sin jakke, der er efterladt på klubben sammen med veninderne. Temperaturen ligger på frysepunktet, og hun trasker afsted i mavebluse og bukser.

Anine bor kun fem minutters gang fra Jomfru Ane Gade, hvor hun krydser Vesterbro, men hun husker ikke, hvilken rute, hun går.

- Jeg er ikke klar over, hvad jeg laver - eller hvor jeg er, siger Anine Bøgedal.

"Ring efter en ambulance"

Anine Bøgedal når heldigvis hjem, hvor hun vågner op i gangarealet. Men hendes krop er stadig fyldt med den underlige fornemmelse.

- Jeg kan ikke trække vejret ordentligt. Jeg hyperventilerer for at forsøge at trække luften ned i lungerne, siger hun og fortsætter:

- Ring efter en ambulance, råber jeg til min roommate, mens jeg febrilsk forsøger at nå toilettet, for jeg skal kaste op.

Men Anine når aldrig hen til toilettet, før hun bliver bevidstløs. Der lyder et brag i lejligheden, da hun knalder hovedet ned i fliserne på badeværelsesgulvet.

Anine tager nu en pause fra diskotekerne efter sin oplevelse, der har givet hende et chok. Foto: Claus Søndberg

En prøve giver klarhed

En stærk smerte samler sig omkring kravebenet. Anine Bøgedal slår øjnene op til en falckredder, der trykker til for at få hende til bevidsthed.

- Det efterlader store blå mærker, og jeg bliver kørt til sygehuset, hvor jeg får taget en urinprøve.

En sygeplejerske giver meldingen om, at urinen har spor af andet end alkohol. Der bliver talt om et krampestillende medicin, som findes i stesolid og rohypnol.

- Men da de vil tage en blodprøve, får jeg nåleskræk og takker nej. Jeg tænker, at der alligevel ikke er så meget, jeg kan gøre ved det. Det fortryder jeg nu, siger Anine Bøgedal og fortsætter:

- Jeg er i chok. Jeg har aldrig taget stoffer og tager dyb afstand fra det. Men det rigtig skræmmende er, at det kan ske overalt i nattelivet. Jeg aner ikke, hvem der har puttet noget i min drink, siger hun.

Tager en pause fra nattelivet

Anine har nu tænkt sig at holde en pause fra de vilde fester.

- Jeg har lovet mine forældre at tage en pause fra diskotekerne. De bor på Fyn, og de kan ikke hjælpe mig sikkert hjem fra byen, siger hun.

Men veninderne holder sammen og har altid gjort det, forsikrer hun.

- Når jeg starter ud med at feste igen, bliver det på de helt små værtshuse, hvor man kan sidde ned med sin øl. Lige nu tør jeg ikke andet, siger hun.