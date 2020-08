Starter nyt ADHD-netværk på Mors

MORS:ADHD-foreningen starter nu en lokal netværksgruppe på Mors, fortæller frivilligkoordinator Charlotte K. Kristensen. Startmødet hos torsdag aften 3. september i Perlens lokaler, Nørregade 20 i Nykøbing. Og initiativtager er Michael Futtrup på 33 år, som selv har ADHD-diagnosen, men det sker i samarbejde med Frivilligcenter Mors.

Med i gruppen er også Michaels mor Birgitte Futtrup og tre støttepersoner. Gennem 10 år har Michael været kastebold i systemet, inden han endelig som 31-årig fik diagnosen, fortæller Charlotte K. Kristensen, og selv siger Michael Futtrup:

- Det gav en kortvarig ro og var en vis lettelse at få diagnosen, for så kan der arbejdes ud fra den viden.

Under hele forløbet har Michaels mor fungeret som ven og støtteperson og kender derfor også til alle aspekter som nærmeste pårørende. Netværksgruppen på Mors kan umiddelbart både rumme børn, voksne og pårørende, men et sådan tilbud bliver jo formet af dem, der dukker op og hvilke ønsker der er:

- Derfor må vi tage bestik af deltagerkredsen og forme undervejs, nu er vi i gang, siger Michael Futtrup og fortsætter:

- Det har været vigtigt for os, at det skal være en netværksgruppe, så vi hører under den nationale ADHD-foreningen. Dermed kan vi bruge kræfterne på aktiviteter og ikke på at holde styr på medlemmer og kontingenter. Man kommer bare de gange, man har lyst. Der kræves ingen tilmelding, ingen binding - det er et frirum, hvor man kan møde andre med samme udfordringer som én selv. Vi drikker en kop kaffe og udveksler erfaringer og oplevelser med at leve en hverdag med ADHD.

Netværksgruppen mødes for fremtiden hver torsdag i lige uger på Perlen.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulere opmærksomhed og bevirker et aktivitetsniveau, der enten kan være for højt eller for lavt, og impulskontrollen. Mennesker med ADHD har derfor ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i.