Studerende hædret med 100.000 kroner fra Roblon

FREDERIKSHAVN:Der var store klapsalver og rosende ord til de fem studerende, der modtog de fire priser for Roblon Fondens Uddannelsespris ved dagens Vækst og Vilje Erhvervsarrangement i Det Musiske Hus. Her hædrer Frederikshavn Erhvervsråd vinderne af Erhvervsprisen og Iværksætterprisen, og før første gang kunne Roblon Fonden hædre fem dygtige studerende fra MARTEC og EUC Nord for deres indsats. Med hæderen fulgte 25.000 kroner.

- Vi har med stor glæde kunne læse de ti indstillinger fra MARTEC og EUC Nord, som alle fortæller historien om engagerede og dedikerede studerende. Da min far stiftede Roblon fonden var det hans ønske, at den værdi Roblon skabte, skulle komme området til gavn og glæde. Jeg er overbevist om, at det vi gør i dag, lige er i min fars ånd. Fremtidens arbejdskraft er de unge mennesker, som uddanner sig, engagerer sig og dygtiggør sig. Vi ønsker at være med til at påskønne og fastholde unge mennesker til de mange spændende job, som findes i de private virksomheder i Frederikshavn kommune, udtaler Nina Schou på vegne af Roblon Fonden.

Det var Nina Schou, der kaldte de fire vindere på scenen for deres faglige indsats eller indsats inden for iværksætteri. Fem studerende delte de fire priser og de 100.000 kroner.

Vinderne er:

Mads Jørgensen, der læser til elektriker på EUC Nord og har læreplads ved Steen Jørgensen Elinstallation A/S. Han har hele vejen igennem sin uddannelse været en frontløber på den teknologiske udvikling, hvor han igennem en undersøgende tilgang har været meget interesseret i Internet of Things. Den interesse og fordybelse har Mads bragt med ind i klasserummet, hvor hans store specialviden har bidraget til læringen. Ikke bare af de medstuderende, men også af underviserne, der også lærer, når man har Mads som studerende.

Steffen Richard og Mads Tøt Lyngø, der læser til maskinmester på MARTEC. De har via en innovationscamp i samarbejde med sygeplejerskestuderende fra UCN fundet frem til en teknisk løsning på en faglig problemstilling inden for sundhedssektoren. Gruppen har i praksis udviklet en simpel løsning til en fixering af slanger med et Fix-bånd. Det hjælper sengeliggende patienter så risikoen for, at patienterne uforvarende kommer til at fjerne vitale slanger, mindskes betydeligt.

Thomas Thomsen, der netop er blevet færdig som elektriker fra EUC Nord. Thomas har været i lære hos Strandby El-Teknik A/S. Thomas Thomsen er en helt igennem dygtig håndværker både på det teoretiske og praktiske plan. Han er siden begyndelse på uddannelsen gået systematisk til alle opgaver og har ikke hvilet, før de har været løst til bedste formåen. Thomas har en utrolig evne til at udfordre vanetænkning og bearbejde opgaver fra en faglige kritisk vinkel.

Jack Nikkelsen, der læser til skibsmontør på EUC Nord og er i lære hos MAN Energy Solutions. Jack var genert, da han startede i sin uddannelse, men han kom hurtigt efter det og er i dag en meget markant lærling. Jack er valgt som formand for lærlingeklubben på virksomheden. Fagligt har Jack udviklet sig med en hurtig stigende læringskurve og er kommet helt til tops i forhold til en række centrale kompetencer.

Roblon Fondens Uddannelsespris uddeler over fem år en halv million kroner til studerende på erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser i Frederikshavn Kommune.