Thy-rytter vinder løb i Holstebro i C-klassen

HOLSTEBRO:Det har været en sæson uden cykelløb for de danske cykelryttere - indtil nu. Men søndag blev et af de første almindelige løb, Jysk Energi Løbet, kørt nord for Holstebro i Sir Lyngbjerge.

Her tog den stærke thybo Casper Næsager Nielsen sejren suverænt i C-klassen efter et 90 km hårdt løb i regn, vind og sol.

- Vi var to TCR-ryttere til start i C-klassen - Jakob Kortbæk og jeg selv - og vi satte tryk på feltet allerede fra starten, da vi begge kom af sted. Det lykkedes ikke første gang. Men jeg følte mig godt kørende, og da jeg kørte mod bakken for næstsidste gang, fik jeg en lille flok med, så vi var fem til at køre om sejren, siger Casper Næsager Nielsen fra Bedsted og fortsætter:

- Da vi nærmede os målet før finalen, var jeg klar over, at jeg kunne tage denne sejr. Det handlede dog om at spare på kræfterne til finalen, køre klogt og være cool.

Det lykkedes for rytteren fra Thy Cykle Ring, og han tog sejren i det første klubløb i denne sæson.

Udover Casper Næsagers flotte sej, blev der yderligere en flot placering til TCR, da Lars Damgaard, Vestervig, tog tredjepladsen i H40-klassen.

Jysk Energi Løbet i Holstebro var i øvrigt meget præget af omfattende coronarestriktioner, som bl.a. betød begrænsning i antallet af deltagere og klasser, der kunne stille op.