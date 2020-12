To ny medarbejdere hos Destination Limfjorden

NYKØBING:Destination Limfjorden, som har kontor i Nykøbing og er et turismesamarbejde mellem Morsø, Skive og Struer kommuner, har nu ansat destinationens fjerde og femte medarbejder, oplyses det i en pressemeddelelse. Den første var direktør Kristina Lehmann Schjøtt, og nr. 2 var marketingskoordinator Maja Bech Jordal.

Den tredje medarbejder er Bo Bredal Immersen, Thisted, der har erfaringer med sig fra bl.a. Visit Nordjylland og Nationalpark Thy. Han startede hos Destination Limfjorden 5. oktober og har ved siden af jobbet hos Destination Limfjorden også virksomheden Thybo & Co., der hjælper virksomheder med at mindske deres klimaaftryk og miljøbelastning:

- Bos store viden om bæredygtighed og turisme vil være en rigtig stor og vigtig kompetence for Destination Limfjorden. Udover hans viden om bæredygtighed har han stor erfaring med projektledelse og -styring, fundraising og netværkskoordinering, fortæller Kristina Lehmann Schjøtt, der er direktør for Destination Limfjorden.

Som projektleder skal Bo Bredal Immersen være med til at fremme væksten hos Destination Limfjordens turismeerhverv samt videreudvikle allerede søsatte projekter:

- Limfjorden er noget særligt for mig. Jeg nyder den hver dag fra mit køkkenvindue, hvor jeg også kan se Hanklit, som konstant ændrer udtryk alt efter vejr og årstid. Jeg glæder mig til at komme i gang med at bidrage til Destination Limfjordens udvikling inden for især outdoor og bæredygtighed, hvor jeg har nogle særlige styrker, fortæller Bo Bredel Immersen i pressemeddelelsen.

Seneste nyansatte er Charlotte Danefeld, der netop er tiltrådt hos Destination Limfjorden. Hun kommer med en bred erfaring fra arbejdet i spændingsfeltet imellem kultur- og oplevelsesindustrien. Derudover har hun en stor erfaring med bl.a. fødevarenetværk, som er en af Destination Limfjordens indsatsområder, hedder det:

- Charlotte er et kendt ansigt på især Skiveegnen og kan udover lokal viden også bidrage med stor erfaring inden for kommunikation, projektledelse, markedsføring og udvikling. Med de seneste to ansættelser har vi nu et stærkt team, der skal bidrage til udviklingen af turismeerhvervet i de tre kommuner. Charlotte skal sidde med udviklingsdelen af turismeindsatsen, herunder til en start udviklingen af Destination Limfjords gæsteservicekoncept, siger direktør Kristina Lehmann Schjøtt i pressemeddelensen.

- Jeg har været turist på min egen egn altid og elsker den helt unikke natur, vi har, især langs vores lange kyststrækning. Vi har mange skjulte perler, som selv for os lokale kan være hemmelige og gemte. Jeg glæder mig utroligt meget til at være med til at løfte vores perler frem i lyset, så alle, både lokale og gæster, får det fulde overblik over unikke oplevelser i Destination Limfjorden. Det er også en personlig glæde fortsat at kunne byde ind med mine kompetencer til egnens udvikling, som har været omdrejningspunktet for mit engagement i mit arbejdsliv de seneste 10 år, siger Charlotte Danefeld.