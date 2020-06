Trine Gjørtz holder afskedsgudstjeneste

VILS:Søndag 28. juni holder den 52-årige sognepræst Trine Gjørtz afskedsgudstjeneste i Vejerslev Kirke, da hun pr. 1. juli er ansat som sognepræst i Trige, Ølsted og Spørring sogne ved Aarhus.

Anledningen til skiftet er, at det blev til for mange kilometer på landevejen - ca. 280 om dagen - for hendes mand Henrik Sejerkilde, efter at han pr. 1. september var blevet debat- og kronikredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten og hver dag har måttet pendle i bil mellem præstegården i Vils og redaktionen på Aarhus Havn. I fremtiden kan han tage bussen på arbejde fra præsteboligen i Trige.

- Vi har haft det dejligt - ikke mindst ved at være en del af lokalsamfundet, som Henrik også har været det gennem frivilligt arbejde. Vi kommer til at savne det, men vi glæder os også til vores ny tilværelse, siger Trine Gjørtz.

Trine Gjørtz startede som præst på Mors 2009, hvor hun fik et vikariat i Vejerslev, Ljørring og Ørding sogne, og 2013 blev hun så fastansat i Sydmors Pastorat med sognene Øster Assels, Vester Assels, Blidstrup og Vejerslev, og parret flyttede 2014 ind i præstegården i Vils. Parret har tilsammen fire voksne børn, som alle bor inden for en rimelig afstand af Aarhus. Forud for flytningen til Mors var Trine Gjørtz i knap seks år sognepræst i Ulstrup. Oprindelig er hun fra Skive-egnen, idet hun voksede op i Rakkerhuset tæt på Hjerl Hede.

Foruden at være cand. theol. og uddannet på Pastoralseminariet har hun uddannelser som coach samt psykoterapeut og supervisor, og hun har senere taget en uddannelse som sorgrådgiver ved professionshøjskolen Metropol i København, som samarbejder med Det Nationale Sorgcenter. Trine Gjørtz var med på det første hold og dermed den første præst i Danmark, der fik uddannelsen:

- Sorg er et område, hvor kirken er yderst relevant, siger hun.

På Mors vil hun ikke mindst blive husket for de mange aktiviteter, hun har sat i gang, f.eks. sorggrupper, spiseklub, børnekor og friluftsgudstjenester:

- Jeg håber, at jeg vil blive husket for min empati og for at være nærværende. Det er svært at skulle herfra, men nu beslutningen er taget, føles det godt, siger Trine Gjørtz.

Kirkelig set siger hun, at hun står ”midt i det kirkelige landskab” med et grundtvigsk udgangspunkt:

- Jeg siger med min kommende provst, Esben Tusgaard, Aarhus Nordre Provsti, at jeg ”bygger min teologi om til hverdagsbrug”, forklarer hun og henviser til hans projekt om ”Folkekirken 3.0”:

- Jeg mener, det er rigtigt at spørge mennesker: Hvad er det, I har brug for kirken til, for at vi i kirken kan være relevante for jer?

Her henviser hun til spiseklubben, som mødes kl. 11.30-13.30 på en hverdag én gang om måneden, og det har hun arrangeret i samarbejde med menighedsrådet, borgerforeningen og kommunen:

- Det er det bedste, jeg har fundet på, siger hun og forklarer:

- Det er virkelig sjælesorg i praksis, at man mødes og samtaler i de lokale menigheder.

Trine Gjørtz henviser i den forbindelse til den frihed, folkekirken har. Den står uden for de etablerede systemer i social- og sundhedsvæsenerne med journaler og henvisningsårsager:

- Det er det, kirken kan: Alle er velkomne, alle er ligeværdige, og alle har en betydning, siger hun.

Trine Gjørtz er derfor glad for, at der i det ny pastorat også er landsbypræg og landsbyfællesskaber - og så ligger det alligevel tæt på den store by. I stillingen får hun lidt færre administrative opgaver, fordi der er ansatte, og så får hun en præstekollega på halv tid.