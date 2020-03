Vandrerhjemmet er solgt til skagboen Camilla Nordmann

- Efter 26 år som vandrerhjemsvært, har vi valgt at sælge vandrerhjemmet fra nytår og bringe stafetten videre. Det er en kæmpe glæde at fortælle, at vandrerhjemmet på Rolighedsvej vil leve videre som vandrerhjem og samtidig blive drevet videre som et familieforetagende.

Fra 1. januar 2021 vil vi aflevere nøglerne til skagboen Camilla Nordmann, som bliver ny vandrerhjemsvært. Camilla har en baggrund i rejsebranchen og har de sidste år arbejdet i et rejsebureau.

Det fortæller Rolf Hauge og fortsætter:

- Vi vælger nu at bringe stafetten videre, fordi både Tove og jeg runder 60 år om kort tid. Det gør ondt i sjælen at vinke farvel til dette fantastiske job, men jeg vælger at gøre det nu, hvor en ny ejer ønsker at drive vores livsværk videre i samme ånd som vores. Samtidigt betyder det meget for os, at personalet også får mulighed for at bevare deres job, når en ny ejer tager over, uddyber han.

Vandrerhjemmet vil fortsætte i den landsdækkende vandrerhjemsforening, DANHOSTEL, og det betyder også et fortsat medlemskab af Hosteling International, som tæller over 5.000 vandrerhjem på verdensplan. Kendetegnet er det blå skilt med det lille hus og træet.

Historien og ideen til at bygge vandrerhjemmet kom som et lyn fra en klar himlen ved Havnefesten i Aalbæk i sommeren 1992, da jeg tilfældigt blev fortalt, at vandrerhjemmet i Gl. Skagen ville stoppe som officielt vandrerhjem og ikke være med i landsforeningen mere. Henover de næste par år blev Skagen Ny Vandrerhjem projekteret og bygget. I maj 1994 åbnede vi vandrerhjemmet.

At drive et vandrerhjem er en livsstil og et fantastisk job. Der er 13-14.000 gæster om året, og over halvdelen er glade lejrskolelever. Derudover er der sportsgrupper, sangkor, private gæster – ja, alle slags mennesker.

Selvfølgelig er der dage med udfordringer, men de fleste dage har det været et privilegium at have været vandrerhjemsvært i snart 26 år. At møde på ens arbejdsplads og f.eks møde 100 legende børn på legepladsen, har været fantastisk. Eller hvis f.eks et sangkor skal ”have lov til at komme indenfor”, så har det været en ”betingelse”, at koret sang en sang for os. Sådan kan der fortælles mange skøre og herlige historier – og det er dejligt, at kunne fortælle, at arbejdet har været en leg.

De få mennesker, som vi har fortalt denne nyhed, har spurgt: ”Hvad skal du så arbejde med, Rolf”. Her tænker jeg tilbage til 1992, da jeg forlod mit job i banken. Her viste Børge Mikkelsen/Spar Nord mig et maleri af Poul Anker Bech. Maleriet var af en landevej, hvor man kunne vælge at følge vejskiltet til højre - den kendte vej – eller køre over bakketoppen og ikke vide, hvad der var på den anden siden af bakken. Så jeg kan kun sige, at nu føler jeg som i 1992, at nu står jeg ude på landevejen og må igen op at kigge over bakketoppen. Jeg føler på ingen måde, at jeg er klar til blive pensionist nu. Jeg har siden min barndom haft med turister at gøre, fordi min mor var turistchef, og jeg vil rigtig gerne arbejde videre med turismen i Skagen, så jeg håber, at jeg finder noget på den anden side af bakketoppen.